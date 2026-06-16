El ajuste de Milei golpea los hogares: seis de cada diez argentinos cree que el país está en crisis

El modelo económico libertario erosiona los ingresos familiares.

La percepción de los argentinos sobre el rumbo del país arroja un diagnóstico alarmante para el gobierno de Javier Milei. Según el último estudio nacional de Proyección Consultores, un contundente 60,2% de los encuestados afirma que "Argentina atraviesa una crisis económica". Este clima de época no es solo una sensación, sino que se traduce en una erosión cotidiana del bienestar familiar: el 69,6% de la población sostiene que su situación económica empeoró o se mantuvo "igual de mal" en los últimos meses.

La profundidad del deterioro económico se manifiesta en las estrategias de supervivencia de los hogares: durante el último mes, el 60,1% de los argentinos tuvo que recurrir a algún tipo de endeudamiento para cubrir gastos básicos. Entre las formas más comunes de financiamiento, se destaca el pedido de dinero a familiares o amigos, el uso de tarjetas de crédito pagando el mínimo o en cuotas, y el recurso a préstamos en plataformas como Mercado Pago.

En este escenario, la principal preocupación que hoy desvela a la ciudadanía (50,9%) son los "bajos ingresos personales/familiares". Este fenómeno incluso supera problemas estructurales históricos como inseguridad, corrupción, inflación, calidad educativa y el miedo a perder el empleo.

El desafío de la continuidad libertaria en un escenario de descontento

La evaluación del trabajo del Gobierno nacional refleja un desgaste significativo, con un 51,5% de imagen negativa (sumando las categorías "Malo" y "Muy Malo"). Más grave aún es la percepción del impacto directo de las políticas oficiales: un 65,8% de los consultados considera que las decisiones del Ejecutivo tuvieron un impacto "negativo" o "muy negativo" en su situación personal o familiar. A pesar del discurso oficialista sobre la recuperación, el Índice de Perspectiva Económica (IPE) de junio se ubica en 2,10 puntos, una zona definida técnicamente como de "estancamiento".

El deseo de cambio parece ganar terreno frente a la voluntad de continuidad: un 38,8% de los encuestados manifiesta que preferiría "que haya un nuevo gobierno de otro espacio político cercano al peronismo" en 2027. Por el contrario, solo un 23,7% opta por la continuidad sin matices del gobierno actual, mientras que un 17,8% desearía "que continúe Milei pero con otro equipo y cambio en sus políticas".

La responsabilidad de la situación actual también divide a la opinión pública, aunque el oficialismo ya carga con el mayor peso: un 45,4% señala al Gobierno actual como el principal responsable de la crisis, frente a un 41,4% que aún culpa a la gestión anterior. Con una confianza pública moderada que apenas alcanza los 1,99 puntos, el oficialismo enfrenta el desafío de revertir una percepción de crisis que ya parece haber calado hondo en la base social que lo llevó al poder.