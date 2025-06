Crisis en el Garrahan: el Gobierno no dio la cara y cambia un puesto clave en la dirección del hospital

Mientras las y los trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante una nueva marcha para denunciar la desfinanciación del gobierno de Javier Milei a la salud pública, ningún funcionario ni tampoco los directivos del hospital asistieron a la audiencia que estaba convocada este miércoles en la Secretaría de Trabajo para desactivar el conflicto. Desde ATE denuncian que "volvieron a echar nafta al fuego".

En el marco del encuentro se anunció además que será reemplazada la presidenta del Consejo de Administración, según confirmaron a El Destape personas presentes en la mesa de negociación trunca.

"El gobierno de Milei y el Consejo de Administración volvieron a echar nafta al fuego del grave conflicto que atraviesa el Hospital Garrahan. Ni el gobierno ni los directivos del hospital asistieron a la audiencia de negociación convocada en la Secretaría de Trabajo. Como si esto fuera poco, anunció su retiro la presidenta del Consejo de Administración (Soraya El Kik). El gobierno insiste en no hacer propuesta alguna de recomposición salarial para destrabar el grave conflicto en el Garrahan. Mientras tanto, se agrava la crisis de sus funcionarios, repudiados por el conjunto del hospital", advirtió Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

Actualmente, el Garrahan se encuentra de paro por 48 horas con movilización en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y durante la tarde, irán a Plaza de Mayo. "Nación pretendió cerrar el conflicto con su extorsión a residentes, que suspendieron sus medidas tras la gravísima amenaza de despidos. Lejos de aplacar los ánimos, el conflicto escaló: los paros del personal de planta, que somos más del 90% de trabajadores que hacemos funcionar al hospital, fueron enormes la semana que paso y vamos a 48 horas esta semana", agregaron.

El conflicto con el Garrahan está, sin lugar a dudas, muy lejos de resolverse. "Primero, dijeron que no había nada de plata. Luego, largaron un bono a residentes -o sea que sí había plata-. Pero no responden ni a su reclamo ni menos al del 90% restante, para quien no hubo propuesta alguna", se quejaron sobre las inconsistencias del gobierno. Y en esa línea, remarcaron que lo principal es recomponer los salarios básicos.

Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, destacó que “con enfermeras ganando $900.000 -ni siquiera el costo de la canasta de pobreza-, el hospital es inviable. No funciona sin residentes ni sin el personal de planta, de las más diversas profesiones y oficios que sostenemos el funcionamiento corriente de la institución donde se atienden niños y niñas de todos lados". Y sentenció con firmeza: "El salario mínimo tiene que partir del costo de la canasta familiar ($1.800.000), y de ahí hacia arriba. El gobierno de Milei es responsable por hacer una propuesta y por el futuro del principal hospital pediátrico del país".