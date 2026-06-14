El oficialismo adelantará al 2 de julio el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado, según informaron fuentes parlamentarias. La intención de La Libertad Avanza (LLA) es evitar que bloques dialoguistas se sumen al pedido del peronismo de aprobar un pedido de interpelación y moción de censura al cuestionado funcionario.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, planteó en Casa de Gobierno la necesidad que Adorni concurra lo antes posible para contener a los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y provinciales que piden su renuncia, luego que del funcionario admitió que omitió declarar medio millón de dólares al fisco.

Adorni quería ir a fines de julio, pero la tensión con el PRO y la UCR, y Provincias Unidas exige que el funcionario concurra lo antes posible, pero por el sistema del informe de Gabinete no puede hacer en un plazo menor a 15 a 20 días.

La fecha de convocatoria se oficializará en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el miércoles a las 18, a pedido del PRO, donde también se definirá el temario de la sesión del jueves 18 de junio.

Pero el tema que más preocupa al oficialismo es que los bloques aliados a la Casa Rosada no se sumen al pedido del peronismo de querer aprobar una moción de censura para destituir al jefe de ministros.

El viernes, el interbloque Popular del Senado, que reúne legisladores del bloque Justicialista y de Justicia Social Federal, presentó un proyecto para interpelar a Adorni, para luego avanzar en su moción de censura y pedir su renuncia.

Los senadores tildaron de "gravedad institucional" las inconsistencias patrimoniales e irregularidades en las presentaciones de Adorni ante el fisco, en medio de la investigación de la Justicia federal por enriquecimiento ilícito.

Lo que sucede que el interbloque peronista planteará incluir en la sesión su pedido de interpelación y aprobación de censura, aunque no tiene los dos tercios para habilitar el debate sobre tablas, y activó negociaciones para que se sumen los bloques que ya no están dispuestos a acompañar en este tema al presidente Javier Milei.

En esa reunión de Labor Parlamentaria se deberá determinar el temario que podría incluir convenios internacionales, siete pliegos de jueces y el proyecto de propiedad privada, pero por ahora hay diferencias sobre el articulo que elimina restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

Con información de Noticias Argentinas