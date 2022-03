Martín Guzmán, sobre el acuerdo: "Logramos poner por delante a los intereses de la economía real"

El ministro de Economía se expresó tras la aprobación del proyecto del Ejecutivo para renegociar la deuda luego de la votación en el Senado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se expresó minutos después de que el Senado aprobara el proyecto del Poder Ejecutivo que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó la gestión de Mauricio Macri con 56 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones. "El Congreso sancionó con fuerza de Ley el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI que le permitirá al país refinanciar la deuda récord de 2018, evitando desestabilizar la economía. El resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra República", dijo en sus redes sociales.

En un extenso hilo, el funcionario se refirió a lo que toca enfrentar de acá al futuro. "Duela lo que duela, la realidad es que el FMI está en Argentina desde 2018 por decisión del gobierno anterior, y en algo más de un año sumó una deuda de USD44.500 M en las espaldas del pueblo. Pesa y mucho. Nuestra responsabilidad era construir una solución", lanzó contra la Oposición y expresó de cara al futuro.

Por otro lado, Guzmán dejó en claro que "sin un acuerdo era imposible pagar" y al mismo tiempo señaló que "no pagar implicaba que no hubiese financiamiento en Argentina". Con respecto a esto último, enumeró: "Implicaba caída de la producción, el empleo y efectos desestabilizantes sobre el tipo de cambio. Implicaba ajuste. Nuestra responsabilidad era dar tranquilidad y certeza de rumbo". Y sumó: "Logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el FMI. No hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados. Se expande la inversión en infraestructura y conocimiento. Logramos poner por delante a los intereses de la economía real".

Para cerrar, el ministro de Economía se refirió al contexto actual, con conflictos geopolíticos, que "elevan la inflación internacional en alimentos y energía" remarcando que es muy importante "dar certezas en lugar de aumentar incertidumbres". Frente a esto, afirmó que junto al presidente Alberto Fernández, trabajan para ello con un masivo respaldo. "Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo social y político federal de tal magnitud. Por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%. También acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil. Ahora, el siguiente paso es la aprobación del directorio del FMI. Esperamos el apoyo multilateral. Traerá más estabilidad para Argentina, América Latina y el mundo", sentenció.

El hilo completo: