El Senado continúa el debate y prevé votar a medianoche

El Senado debate el proyecto de ley de acuerdo con el FMI y se espera que la votación sea a medianoche. La sesión fue inaugurada a las 14 por la vicepresidenta de la nación y presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, y se anotaron un total de 40 oradores. Una vez iniciada la sesión Kirchner se retiró y la conducción quedó a cargo de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala.

El primer parlamentario en exponer ante la cámara fue Ricardo Guerra, senador por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto. En su intervención de 20 minutos, Guerra acusó a la gestión de Mauricio Macri de "especular políticamente" en su vínculo con el FMI. "El préstamo pedido por la gestión de Cambiemos en 2018 ha sido alejado de lo estatutario y de lo legalmente permitido y está cercano a una especulación política", opinó Guerra.

El senador defendió el proyecto de ley y sostuvo que Argentina está "ante un endeudamiento en el que se observa inobservancia de la legalidad" y apuntó al macrismo al denunciar que desde un primer momento no había condiciones de cumplir el acuerdo. "Estamos ante una difícil situación como es la de aprobar el arribo nuevamente del FMI con el que se atravesaron difíciles experiencias", agregó Guerra y destacó el compromiso de "una reducción gradual del déficit fiscal basado en un aumento de la recaudación". En ese sentido precisó que las previsiones acordadas en el texto indican una reducción del 2,4 del PBI en 2022, del 1,9 en 2023 y un 0.9 en 2024.

"Podremos dejar atrás el momento más difícil y complejo de la herencia recibida", expresó el senador por la provincia de La Rioja y pidió tener en cuenta el hecho de que se trata de un acuerdo negociado en el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania.

Por el bloque opositor uno de los exponentes fue Martín Lousteau quien esquivó la responsabilidad que tuvo Cambiemos en 2018 al momento de pedir el préstamo y por el contrario se excuso con el argumento de que las deudas "son hijas del déficit acumulado a través del tiempo". "Las deudas son responsabilidad de todos los gobierno que tuvieron déficit. Cada vez que hay deuda hay que pagar la deuda anterior", opinó el senador nacional de la UCR. Además citó las declaraciones que el ministro del Interior, Wado de Pedro, dio al diario El País de España en referencia a la importancia de tener un acuerdo con el organismo internacional. "El acuerdo evita una catástrofe para la Argentina", había dicho de Pedro.

Una de las primeras exposiciones de parlamentarios oficialistas en contra del acuerdo fue la de María Eugenia Catalfamo, senadora del FdT por la provincia de San Luis. En su exposición citó varias veces al gobernador de su provincia, Alberto Rodríguez Saá, y subrayó en más de una oportunidad que "la deuda la contrajo el gobierno de Mauricio Macri". "Con este dinero no se construyó nada que se asemeje a mejorar la calidad de vida del pueblo argentino pero lo que sí se hizo con ese dinero fue mantener viva la especulación financiera y la posterior fuga de capitales", afirmó Catalfamo. La puntana, de quien no se sabe cómo será el sentido de su voto, apuntó a la legitimación de la deuda que implicaría la aprobación del acuerdo y cómo eso opera como una traba para el desarrollo nacional. "Esto no es en contra del Gobierno Nacional", cerró.