Acuerdo con el FMI: Germán Martínez propuso convocar a Dujovne y Caputo al Congreso

El flamante jefe de bloque del Frente de Todos habló con El Destape Radio y propuso llamar a los ideólogos de la vuelta al Fondo durante el macrismo. Además, sugirió que Guzmán podría tomar la opinión del Congreso para la elaboración final de la propuesta al FMI.

El nuevo presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, habló con Roberto Navarro en El Destape Radio sobre los detalles del futuro tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del Congreso. En esa línea, propuso "escuchar" a Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Hernán Lacunza como los responsables de la deuda y consideró que Martín Guzmán podría tomar las sugerencias de los legisladores de acá a la entrada del memorándum con el Fondo en el recinto.

"Me encantaría, no sé si lo vamos a lograr, sin chicana y con buen clima que antes que venga Martín Guzmán a explicar el acuerdo con el Fondo, escuchar a Nicolás Dujovne y poderle preguntar lo que nuestro bloque quiso en 2018 y no pudimos porque esquivaron el Congreso", propuso Germán Martínez al aire de Navarro 2023.

"'Dujovne, ¿usted cree que la dimensión de la economía daba para un endeudamiento de 56 mil millones de dólares con un único acreedor?'. Me gustaría preguntarle a (Luis) Caputo '¿usted cree que la capacidad de generar dólares de la economía argentina daba para que en 2022 tengamos que pagarle 19 mil millones al Fondo?', precisó.

"Le preguntaría a Hernán Lacunza '¿por qué defaulteaste la deuda en pesos?, ¿qué pasó con el tipo de cambio durante el poco tiempo que fuiste funcionario de Mauricio Macri?'", agregó.

Sobre los detalles del tratamiento del acuerdo dentro del Congreso, Martínez aclaró que "la negociación con el Fondo no la lleva la cámara sino el ministro de Economía por delegación del Presidente de la Nación". "El viernes se trazaron las aristas fundamentales. Los técnicos del Fondo plantearán la letra chica", continuó.

"Cuando el tema llega al Congreso es un memorándum de entendimiento entre la Argentina y el Fondo Monetario que se aprueba o se rechaza porque los que llevan adelante la negociación no es el parlamento sino el Ejecutivo", precisó.

"En la previa de todo esto, estoy seguro, Martín Guzmán lee todo y analiza todo. Verá cómo hacer para que tengamos el proyecto definitivo con la mayor base de consenso posible, garantizando la unidad del bloque. Eso es lo que me pide el Presidente, veremos hasta dónde podemos llegar, pero soy optimista", insistió.

En esa línea, planteó que el bloque del Frente de Todos tiene "la oportunidad de dar un debate a fondo". "No pudimos darlo en 2018 en el Congreso. Hoy se plantea un camino de una gran institucionalidad, algunos no estaban de acuerdo con la idea socialmente de traer todo acuerdo con el Fondo al Congreso. Fue nuestro gobierno y nuestro bloque quienes impulsaron eso", destacó.

"Tenemos que aprovechar esto, si las diferencias que tenemos entre nosotros las logramos procesar, creo que vamos a salir fortalecidos de todo esto y el Presidente va a lograr lo que necesita que es la ratificación parlamentaria del acuerdo y nosotros vamos a tener un espacio político con mucho más músculo para enfrentar lo que viene", confió.

Sobre las diferencias que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional generó dentro del Frente de Todos, especialmente la salida de Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista, Martínez opinó: "Reconozco que el tema es y ha sido súper sensible y tiene una particularidad intensidad la relación con el peronismo".

"Yo tengo una mirada sobre el camino de solución planteado por el Presidente y que, quizás, no coincida con la de otros compañeros cuya visión es de lo más diversa. ¿No sería ilógico que haya unanimidad? Máximo lo dejó claro", destacó.

"Si logramos procesarlo internamente y poner la pelota donde tiene que estar, vamos a entender mejor el camino propuesto por el Presidente. En donde sí hay unanimidad es en el megaendeudamiento irresponsable de Mauricio Macri y en el cronograma que estableció de pagos", completó.