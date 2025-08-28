Abuelas de Plaza de Mayo repudió la posible visita de Benjamín Netanyahu prevista para septiembre, en un comunicado publicado este jueves a la tarde. "Desde ya, frente al anuncio de una posible visita de Netanyahu a la Argentina, expresamos nuestro más absoluto repudio. No queremos a un genocida suelto en nuestro país y mucho menos que sea recibido con honores", escribieron desde Abuelas y llamaron a la comunidad internacional a "alzar la voz y asumir nuestra responsabilidad ética colectiva para gritar basta" sobre el genocidio en Gaza.

Como parte del repudio, mencionaron la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad, hace más de nueve meses, al llamar a "los Estados Partes" a "estar a la altura y cumplir con las órdenes judiciales en virtud de los principios de jurisdicción universal".

"El silencio no es una opción ante el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza", comenzó el comunicado de Abuelas sobre la situación en Gaza. "Más de 60 mil muertos –un tercio de ellos niños, niñas y adolescentes–, miles de desaparecidos, cientos de miles de heridos, casi dos millones de desplazados, son la cifra desnuda del horror", contabilizaron. Y continuaron, al apuntar a las "condiciones infrahumanas" en las que viven "miles de familias": "El hambre, convertido en arma de aniquilación, impacta fundamentalmente en niños y niñas".

"Agencias y relatores de la ONU, organizaciones de derechos humanos y académicos especializados han reconocido oficialmente el genocidio en Gaza, sin embargo, no es suficiente. Debemos alzar la voz y asumir nuestra responsabilidad ética colectiva para gritar basta", siguieron en el documento, al hacer especial hincapié en que "la tragedia conmueve la conciencia moral de quienes creemos en el derecho a la vida y a la dignidad de todas las personas, cualquiera sea su idea política, religión, etnia o nacionalidad".

Abuelas sobre la solidaridad internacional: "O nos salvamos juntos o no se salva nadie"

"En estos tiempos de oscuridad, desde Abuelas de Plaza de Mayo, aquí en el sur del mundo, humildemente, sumamos nuestra voz a la de millones para pedir a los gobiernos que no miren para otro lado y se comprometan, como miembros de la comunidad de naciones, a poner fin al genocidio", dijeron sobre el final del texto, a lo que agregaron que "negar" al genocidio representa "una afrenta a la razón, al igual que perseguir o censurar a quienes lo denuncian". "Está aconteciendo ante nuestros ojos. Aunque los cerremos, sigue ahí. Pronunciarse en público al respecto tampoco puede ser un delito", agregaron.

El texto concluyó con una cita del Papa Francisco: "O nos salvamos todos juntos o no se salva nadie". Pidieron además "hermanarse" entre toda "la familia humana, con todas las personas e instituciones que hoy reclaman la protección de la población civil en Gaza, el respeto del derecho internacional, el ingreso de ayuda humanitaria, la provisión de servicios básicos y el reconocimiento pleno del Estado Palestino".