Es otro 24 de Marzo sin la Plaza de Mayo colmada. La pandemia del coronavirus dejó a Argentina sin el acto masivo para recordar. Será en este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia donde se cumplen 45 años del comienzo de la última dictadura cívico militar.

Los organismos de Derechos Humanos informaron que este 24 de marzo no se realizarán marchas a Plaza de Mayo. Se hará "memoria con actos y acciones colectivas con los cuidados necesarios", según destacó la agrupación H.I.J.O.S.

Sucede por segundo año consecutivo. El año pasado en pleno confinamiento en Fase 1 hubo actividades virtuales y las personas colgaron pañuelos y consignas en ventanas y balcones para recordar los 30 mil detenidos desaparecidos.

Hoy se dio la entrega del premio Juana Azurduy a la lucha por la defensa de los derechos humanos en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Allí, el mandatario Alberto Fernández señaló: "Quiero aprovechar el encuentro de hoy para explicarle a los jóvenes que tuvieron la suerte de nacer y crecer en democracia, que hubo un tiempo de la Argentina donde la democracia no existía y donde hubo atropellos tremendos, donde se llevaron la vida de gente que pagó con su vida el sólo hecho de pensar".

Fernández dijo este martes que "en medio de la tragedia argentina hubo un grupo de mujeres con coraje", como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que "nos permitió ver lo más cruel y miserable de aquella dictadura".

"Cometieron atropellos tremendos y se llevaron la vida de gente inocente que pagaba con su vida el solo hecho de pensar", agregó el Presidente y le dijo a las Madres y Abuelas: "Son inmensas. Se animaron a lo que el resto de la sociedad no".

El sábado, Alberto también participó de un acto en la ex ESMA. Fue en una campaña para plantar 30.000 árboles en distintos puntos del país, bajo el lema “Plantamos memoria”.

Sobre el acto que las Abuelas compartieron con el Presidente el sábado, y que fue organizado por H.I.J.O.S, Estela de Carlotto aclaró que participó desde su casa: "No pude ir porque me dieron la vacuna y estaba un poco cuidándome a ver que reacción tenía mi cuerpo; felizmente nada, todo bien", reseñó. "Fue un acto muy grato porque, realmente, el honrar a los trabajadores desaparecidos es fundamental, y lógicamente la presencia del Presidente fue importantísima", remarcó Carlotto.

La referente de Derechos Humanos enfatizó: "Aprendimos a que cada necesidad de un derecho humano, que también es la salud, la casa, la educación y el trabajo, todo eso se manifiesta. Lo único que uno dice es que hay que hacerlo en paz, sin violencia. Pero el reclamo justo o la presencia nuestra en las calles, en la plazas, es importante, yo creo que estamos siempre luchando", resaltó.

"La pandemia no nos frena porque tenemos que encontrar más de 300 nietos; nosotros no queremos que se olvide, porque se repite, y que no pase nunca más ni acá ni en ningún ligar del mundo", concluyó Carlotto.

Taty Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, por su parte aclaró: “Por la pandemia no vamos a poder a salir a las calles, hacer la catarsis, porque los organismos de derechos humanos cuidamos la vida. De ahí que no vamos a llamar a marchar”. Y agregó: "Pongan pañuelos. Hay que empañuelar toda la Ciudad. Los pañuelos son los 30.000″.

Este miércoles a las 19, por una transmisión en vivo de TV Pública, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo leerán un documento en conjunto con otras organizaciones como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras.

La Izquierda marcha por el 24 de Marzo

La organización Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia saldrá a las calles el miércoles. Lo harán a partir de las 14, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, y convocará a los principales referentes de la izquierda.

Allí estarán el Frente de Izquierda (FIT) –encabezado por el diputado Nicolás del Caño– , Polo Obrero (PO) y Nuevo MAS –liderado por Manuela Castañeira–. “Contra la impunidad, el ajuste, el FMI y la represión de ayer y de hoy. Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares”, dice el comunicado del FIT.

También se movilizará el Partido Comunista Revolucionario. “El 24 nos movilizamos en todo el país, con los cuidados sanitarios, en un nuevo repudio a la dictadura genocida de 1976 ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, indicó el PCR en un comunicado.