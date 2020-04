Yanina Latorre y Andrea Taboada se pelearon en cámara por el cumplimiento de la cuarentena

Andrea Taborda y Yanina Latorre se enfrentaron en cámara por sus posicionamientos frente a la cuarentena. Mientras que Taborda aseguró que es una medida que hay que respetar, Latorre relativizó su cumplimiento.

Todo surgió cuando se conoció que Sara, una mujer de 83 años, rompió la cuarentena para ir a tomar sol al parque Tres de Febrero, en el barrio porteño de Palermo.

Por eso, la señora fue entrevistada en Los ángeles de la mañana y generó repercusión en el piso. La entrevistada argumentó que violó el aislamiento porque 'necesitaba tomar sol por la vitamina D' y aseguró que la policía la maltrató.

Frente a eso, Latorre se solidarizó con la ciudadana, mientras que Taboada cuestionó que no cumpla la medida para el cuidado social.

"Lo que irrita es que es rica, porque si hubiera una Sara en un departamento chiquitito...", aseguró Latorre, a lo que Andrea Taboada contestó: "Pero qué tiene que ver, ese es un prejuicio tuyo el tema del dinero, querida. Hay un montón de otras señoras que necesitan ir a hacer lo que hizo Sara y no van porque hay una norma que están cumpliendo porque nos estamos cuidando entre todos".

Y Latorre insistió: "No, no nos estamos cuidando entre todos, hay gente que pasea al perro 40 veces por día. Sara no tiene balcón, si hubiera sido una Sara en un barrio humilde no la ataca nadie. Ángel está de acuerdo conmigo".

Tras un intenso ida y vuelta, finalmente, la rubia arremetió: "Te juro, das pena" y su colega respondió tajante: "No, me das pena vos, querida".