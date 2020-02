Xuxa destrozó a Pelé: “Empecé a pensar que era normal ser traicionada”

La cantante y animadora Maria da Graça Meneghel Flores, más conocida como Xuxa, apuntó contra su ex marido, el ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, Pelé, por las infidelidades que sufrió durante el matrimonio.

Las dos figuras brasileñas estuvieron casados durante seis años durante los 80 pese a los 17 años de diferencia que se llevan y no parece haber sido una experiencia grata para la actriz. En declaraciones al canal de YouTube de Matheus Mazzafera, reveló que fue "traicionada continuamente".

"Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo ‘Son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada", contó la 'Reina de los bajitos'. Las declaraciones se dan luego de que se conociera que el histórico goleador campeón del Mundo está sumido en una depresión que se desencadenó tras la operación de cadera a la que se debió someter el año pasado.

Tiempo atrás, Xuxa, había sido consultado sobre si tenía ganas de volver a ver al astro del fútbol y en esa ocasión afirmó: “Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía algo como que yo era ’la amistad colorida’, como si tuviéramos una relación abierta, y te juro que yo nunca lo supe”.