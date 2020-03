Regresa Dady Brieva al aire de El Destape Radio con "Volver mejores": horario y cómo escucharlo

Es hoy. La vuelta de Dady Brieva al aire de El Destape Radio y con un nuevo ciclo propio: Volver Mejores. "Es la primera vez que vuelvo a la radio estabilizado desde 2015. Ya no soy más un ocupa de la radio. Vuelvo con papeles". Su programa comenzará hoy de 17 a 19.

En una entrevista con el programa Habrá Consecuencias, Dady mostró su alegría por volver a la emisora: "'Volver mejores' era una propuesta para aquellos que se habían decepcionado por la campaña mediática contra el kirchnerismo. Hay que desterrar del peronismo la palabra 'volver'. ¿Por qué tenemos que volver y festejar como si fuera una virtud? En realidad tendríamos que plantearnos por qué nos vamos. No tenemos que volver nunca más. Tenemos que instalarnos de una vez por todas y no irnos nunca más". De esta manera, impuso una nueva frase militante: "No nos vamos nunca más".

ACÁ SE PUEDE ESCUCHAR A DADY BRIEVA EN EL DESTAPE RADIO

Dady Brieva vuelve con su estilo picante y sin filtro a la radio, y el equipo de El Destape se agranda. En otro tramo de la entrevista el conductor se refirió a la situación que viven los presos políticos en Argentina: "Viene lento el reconocimiento de los que tendrían que haber sido reconocidos hace mucho tiempo. Tarde o temprano se tiene que dar. Necesitamos celeridad con ciertas cosas. Dios libre y guarde que no se llegue a morir Milagro Sala en la cárcel, porque va a haber un quilombo grande".

Volver Mejores arranca hoy, de 17 a 19. ¿Dónde? En El Destape Radio. Después no digas que no te avisamos.