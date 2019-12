Virginia Gallardo sufrió un robo y explotó de ira en las redes

La modelo Virginia Gallardo sufrió un robo en el shopping DOT. Dejó su auto en el estacionamiento y cuando volvió se encontró que estaba desvalijado. Ante esta situación, la bailarina explotó de furia en sus redes sociales donde expresó su bronca ante el hecho y se encontró con otros casos similares.

"Se llevaron la cartera con toda mi documentación, obra social (carnet), tarjetas y plata que no había bajado para no cargar peso por el embarazo y por el poco tiempo que tenía para permanecer en el lugar", escribió en un tuit.

Me acaban de desvalijar el auto en el estacionamiento del @Dot_Baires incluida la cartera con toda mi documentación, obra social, tarjetas, plata, etc que no las había bajado para no cargar peso por el embarazo y debido al poco tiempo que tenía que permanecer en el lugar !