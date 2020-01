La MMA tuvo un nuevo e insólito episodio en las últimas horas. El mismo aconteció en el combate entre Zoltsetseg y Wen: este último mencionado sufrió un duro nocaut por parte de su adversario y lejos de darse por perdedor, quiso seguir peleando. Allí fue cuando le hizo una llave... ¡al árbitro de la velada!

Rápidamente, la autoridad se deshizo del peleador y nombró ganador a Zoltsetseg, quien levantó su brazo victorioso ante la mirada simpática de Wen. Lógicamente, todo terminó en buenos términos pese al particular suceso acontecido minutos antes.

Shinechagtga Zoltsetseg 🇲🇳 Hit “Cannon” Ma Jia Wen 🇨🇳 with a Canon.



Ma Jia Wen after the KO loss

Secured a rarw win over the Ref by submission. 😎



