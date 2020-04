Verónica Magario: "Necesitamos que los bancos de una buena vez acompañen esta situación"

La vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, habló con El Destape Radio y dio su postura sobre la presentación del proyecto del impuesto a las grandes fortunas. En este sentido, pidió que los que puedan colaborar, lo hagan. "Necesitamos que los bancos de una buena vez acompañen esta situación", sostuvo la mandataria y dijo que "no puede ser un sálvese quien pueda",

Sobre la propuesta del pago de la deuda, Magario consideró que "no es mala" y que "la deuda tiene que esperar". "En estos momentos no podemos pagar la deuda. Estamos pidiendo tiempo. No nos gusta la palabra default, pero tenemos que tomar decisiones, hay que conducir el país", expresó.

La vicegobernadora admitió que piensa en la posibilidad de un nuevo mundo: "El virus le exige al mundo que se plantee egoísmos que aniquilan sectores y protegen a muy pocos".

También habló sobre la situación de la Provincia de Buenos Aires frente a la pandemia y dijo que siguen trabajando intensamente en todo lo que es el sistema sanitario. "Viene disminuyendo la cantidad de casos importados. Antes era aun 90% y ahora 68%", afirmó Magario y contó que cada vez se hacen más testeos y que el porcentaje del positivos es el mismo.

La vicegobernadora admitió que hay más gente circulando en la calle durante estos días y reiteró el pedido de respetar la cuarentena y de usar tapabocas en caso de tener que salir. "Este virus circula cuando la gente circula. Por eso insistimos en que no salgan de la casa. Es la mejor forma de combatir el virus. Va a ser largo, tenemos que tener paciencia", expresó y agregó: "Estamos en buen camino, no hay que pensar que está solucionado".