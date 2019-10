El delantero Carlos Tévez podría estar pasando por sus últimas horas en el Boca. Sin embargo, desde la dirigencia de Vélez no ven con malos ojos su incorporación.

Con uno de los contratos más elevados del plantel, su futuro en el 'Xeneize' podría tener su punto final en diciembre. El rendimiento del 'Apache' no es el esperado y ninguno de los candidatos a presidente (se celebrarán elecciones a fines de 2019) lo tendría entre sus planes como prioridad.

De hecho, hasta el candidato del oficialismo y actual funcionario de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Christian Gribaudo, tampoco se desvelaría por la continuidad del delantero. Es por eso que Tévez empezaría a mirar otros horizontes y allí aparece un club al que Carlitos conoce de cerca: Vélez Sarsfield.

💣💣💣 Diego Díaz reveló un diálogo que tuvo con Pablo Cavallero: "El manager de #Vélez me dijo que si no renueva en #Boca, van a buscar a Tevez". pic.twitter.com/Dhhb65d3PQ — No Todo Pasa (@NoTodoPasaTyC) October 29, 2019

En diálogo con "No Tenemos Pelotas", que se emite por FM Late, el manager del club, Pablo Cavallero manifestó su interés por el ídolo azul y oro y reconoció que mantuvo charlas con su representante.

“La verdad, no veo que Carlos quiera jugar en otro club que no sea Boca en Argentina. Pero si se va, claro que nos interesaría. Me encantaría abrirle las puertas”, aseguró el ex arquero de la Selección Argentina, quien tiene una gran relación con Carlitos debido a sus respectivos pasos por el combinado albiceleste. ¿Se dará esta transferencia?