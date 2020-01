Una niña y su padre resultaron con heridas graves al caer un pino en un paseo de costa del este

Una niña de cinco años y su padre resultaron con heridas graves al caerles encima un pino cuando caminaban por un paseo de compras del balneario de Costa del Este. El incidente, según se conoció este lunes, se produjo días atrás en un concurrido centro comercial.

La nena terminó con fractura y hundimiento de cráneo, mientras que el padre recibió una fractura en uno de sus brazos. Otra hija del hombre, de ocho años, fue empujada por el padre y se salvó de ser impactada por el pino, aunque sufrió un esguince y tuvo que ser enyesada en una de sus piernas.

Según Denise, la madre de las niñas, "se sintió un grito y el pino cayó en un segundo". A la niña la impactaron alguna de las ramas del pino, que tenía una altura de unos 13 metros, mientras que al hombre fue afectado por el tronco.

ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES

"Por suerte el tronco no lo aplastó sino que lo tiró de costado pero lo tienen que operar del brazo", sostuvo la mujer en declaraciones al canal TN. Denise indicó que en el momento de la caída del pino, que parecía totalmente seco, ella caminaba con un cuñado, el cual llevaba a su sobrino, un bebé de pocos meses.

"El árbol estaba seco por completo. Mi cuñado llegó a sacar dos fotos en ese momento. Se desprendió del piso por completo. Levanté a mi nena más grande que era la iba a caminando adelante con mi marido. Y después veo a la más chiquita que estaba bañada en sangre y me desesperé. Me hicieron entrar a un local y me ayudaron hasta que llegaron los bomberos y la policía", sostuvo la mujer.

La familia fue llevada a Junín, de donde es oriunda, lugar en el que el hombre será operado y la niña golpeada en la cabeza tendrá que seguir siendo tratada por sufrir convulsiones, entre otros inconvenientes. El 16 de enero pasado un antiguo ombú se desmoronó en la Plaza Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, y una mujer de 80 años murió por las heridas recibidas al ser impactada.