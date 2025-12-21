La ministra del Interior suiza está abierta a prohibir las redes sociales a los menores

FOTO DE ARCHIVO: La ministra del Interior suiza, Élisabeth Baume-Schneider, asiste a la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Naciones Unidas en Ginebra

‍Suiza debe hacer más para proteger a los niños de los riesgos de ‍las redes sociales, ⁠dijo el domingo la ministra del Interior, Élisabeth Baume-Schneider, quien se mostró abierta a una posible prohibición de las plataformas para los más jóvenes.

Tras la reciente prohibición en Australia de las redes sociales para menores de 16 años, Baume-Schneider dijo al periódico SonntagsBlick que Suiza debería ‌estudiar medidas similares.

"El debate en ⁠Australia y la UE es ⁠importante. También debe llevarse a cabo en Suiza. Estoy abierta a una prohibición de las ‍redes sociales", dijo la ministra, miembro de los socialdemócratas de centro-izquierda. "Debemos proteger ⁠mejor a nuestros hijos".

La ‌ministra dijo que las autoridades tienen que estudiar qué debe restringirse, y enumeró opciones como prohibir el uso de las redes sociales por parte de los niños, frenar ‌los ‌contenidos nocivos y abordar los algoritmos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes.

Según Baume-Schneider, los debates detallados comenzarán en el nuevo año, con el ​apoyo de un informe sobre la cuestión, y añadió: "No debemos olvidar las propias plataformas de redes sociales: deben asumir la responsabilidad de lo que consumen los niños y los jóvenes".

La prohibición australiana se ha ganado los elogios de muchos ‍padres y grupos que abogan por el bienestar de los niños, y ha suscitado las críticas de grandes empresas tecnológicas y defensores de la libertad de expresión.

A principios de este ​mes, el Parlamento del cantón suizo de Friburgo votó a favor de prohibir que los niños ​utilicen teléfonos móviles en la escuela hasta que tengan unos 15 años, la última ⁠medida adoptada a nivel local en Suiza para frenar su uso en las escuelas.

(Escrito por Dave Graham; Editado en Español por Ricardo Figueroa)