La ministra del Interior suiza está abierta a prohibir las redes sociales a los menores

Suiza debe hacer más para proteger a los niños de los riesgos de las redes sociales, dijo el domingo la ministra del Interior, Élisabeth Baume-Schneider, quien se mostró abierta a una posible prohibición de las plataformas para los más jóvenes.
Tras la reciente prohibición en Australia de las redes sociales para menores de 16 años, Baume-Schneider dijo al periódico SonntagsBlick que Suiza debería estudiar medidas similares.
"El debate en Australia y la UE es importante. También debe llevarse a cabo en Suiza. Estoy abierta a una prohibición de las redes sociales", dijo la ministra, miembro de los socialdemócratas de centro-izquierda. "Debemos proteger mejor a nuestros hijos".
La ministra dijo que las autoridades tienen que estudiar qué debe restringirse, y enumeró opciones como prohibir el uso de las redes sociales por parte de los niños, frenar los contenidos nocivos y abordar los algoritmos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes.
Según Baume-Schneider, los debates detallados comenzarán en el nuevo año, con el apoyo de un informe sobre la cuestión, y añadió: "No debemos olvidar las propias plataformas de redes sociales: deben asumir la responsabilidad de lo que consumen los niños y los jóvenes".
La prohibición australiana se ha ganado los elogios de muchos padres y grupos que abogan por el bienestar de los niños, y ha suscitado las críticas de grandes empresas tecnológicas y defensores de la libertad de expresión.
A principios de este mes, el Parlamento del cantón suizo de Friburgo votó a favor de prohibir que los niños utilicen teléfonos móviles en la escuela hasta que tengan unos 15 años, la última medida adoptada a nivel local en Suiza para frenar su uso en las escuelas.
(Escrito por Dave Graham; Editado en Español por Ricardo Figueroa)