Reforma laboral: financiar las indemnizaciones costará USD 3000 millones a la ANSES

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será obligatorio si es aprobada la reforma laboral de Javier Milei, le costará a la ANSES unos 3.000 millones de dólares al año.

Se trata del nuevo régimen pensado exclusivamente para el pago de indemnizaciones. Este reemplazaría al "fondo de cese laboral", sancionado en la Ley Bases el año pasado pero con carácter opcional.

Consiste en un aporte que cada empleado realizará en una cuenta separada, financiado con un 3% descontado al salario del trabajador, a la que podrá acceder una vez que haya cesado su vinculación con la empresa.

De ser aprobada la reforma laboral, el FAL será obligatorio para todos los empleadores excepto para el régimen de construcción (que ya tiene el propio) y de empleados de casas particulares.

Sin embargo, el informe de Michel advirtió que "esto no implica que sube el costo laboral del empleador por una nueva contribución, porque en paralelo los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)".

Por lo tanto, "para financiar las futuras indemnizaciones a cargo del empleador (el FAL), se desfinancia al Sistema de Seguridad Social (Anses) que se proyecta en 0,46 p.p. del PBI", equivalente a unos 3.000 millones de dólares al año, precisó la presentación del diputado entrerriano de Unión por la Patria.

Además, alertó que el Presupuesto 2026, que el gobierno espera sancionar en el Senado antes de fin de año, no tiene previsión alguna respecto a este desfinanciamiento para el ANSES.

En esa misma línea, el informe señaló que "los empleadores que más beneficio obtienen de este régimen FAL son los 'grandes' con más de 100 empleados". "Hay registrados 9.516 empleadores - solo el 1,8% del total- que concentran el 63% del total de la masa salarial; estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 p.p. de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones", detalló.

Cómo funcionará el FAL para indemnizaciones en la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral será debatido en el Congreso con un eje central: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que obligará a las empresas a financiar mensualmente un fondo propio para cubrir indemnizaciones. El proyecto plantea un cambio profundo en la forma en que se administran los pagos por despido, sin eliminar el régimen vigente pero modificando su funcionamiento práctico.

Para ello, cada empresa debe abrir una cuenta específica en un fondo administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Esta cuenta: