El gobierno de Milei autorizó eventos privados en las Cataratas de Iguazú: el caso de Wanda Nara

El gobierno de Javier Milei autorizó la realización de eventos privados de pequeña escala en las Cataratas de Iguazú, en un contexto marcado por la polémica generada meses atrás por la visita de Wanda Nara. Ahora se definieron requisitos para hacer actividades en el Parque nacional.

A través de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales, se estableció un marco excepcional y experimental para la autorización de actividades denominadas microeventos. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, se considerarán microeventos aquellas actividades de pequeña escala que no superen los 60 participantes, siempre que se desarrollen en sectores de uso público intensivo del Área Cataratas y bajo condiciones ambientales y operativas estrictas.

Asimismo, se fijó que la autorización tendrá vigencia por un año, y que las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de cinco días hábiles. La evaluación ambiental se realizará mediante un procedimiento simplificado, asimilable a la tipología de Proyectos Tipo 4, con la obligación de cumplir las Medidas de Manejo Ambiental y suscribir una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental. Por último, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú quedó facultada para emitir las autorizaciones, controlar su cumplimiento y suspenderlas en caso de incumplimiento o riesgo para la conservación del área protegida.

Detalles de los requisitos de los eventos en Iguazú

La Resolución 460/2025 establece que los microeventos en el Parque Nacional Iguazú deberán evaluarse bajo el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por la Resolución 639/2023. Para estas actividades de pequeña escala -con un máximo de 60 participantes y localizadas en sectores de uso público intensivo- se aplica un procedimiento simplificado, equivalente a la tipología de Proyectos Tipo 4, reservada para iniciativas de baja complejidad y mínima incidencia ambiental. En este marco, los solicitantes deben presentar una Ficha de Proyecto y una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental, en lugar de estudios de impacto completos.

Este encuadre se justifica en la escala reducida de los eventos y en las condiciones restrictivas fijadas por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, que incluyen parámetros de localización, frecuencia, equipamiento y no simultaneidad. Además, se aprueban Medidas de Manejo Ambiental obligatorias, orientadas a prevenir impactos acumulativos y garantizar la compatibilidad con los objetivos de conservación. La Intendencia queda facultada para controlar el cumplimiento de estas medidas y suspender las autorizaciones en caso de incumplimiento o riesgo para el área protegida.

Eventos privados en Parque Iguazú: el antecedente de Wanda Nara

Este marco regulatorio se presenta tras la polémica generada en octubre de 2025 por la visita de Wanda Nara al Parque Nacional Iguazú. La mediática compartió en sus redes sociales imágenes en las que se mostraba recorriendo sectores cerrados al público y afirmó que las Cataratas habían sido habilitadas de manera exclusiva para ella y sus hijas.

En consecuencia, las autoridades iniciaron una investigación interna para determinar quién había autorizado el acceso exclusivo. El episodio generó repercusiones públicas y abrió un debate sobre el uso privado de espacios de acceso turístico masivo. En este marco, la resolución dictada por la Administración de Parques Nacionales bajo el gobierno de Javier Milei busca legitimar este tipo de actividades bajo la definición de eventos de pequeña escala en el Área Cataratas.