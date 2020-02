Un sector de la UCR pedirá la expulsión de Ricardo Alfonsín por aceptar ser embajador en España

Un sector de la UCR bonaerense solicitará que el ex diputado radical Ricardo Alfonsín sea expulsado del partido por aceptar el cargo ofrecido por el gobierno de Alberto Fernández como embajador argentino en España.

Así lo adelantó Martín Borrazas, presidente de la juventud radical de Buenos Aires, quien criticó al hijo del expresidente Raúl Alfonsín por considerar que por portación de apellido "tergiversa" las posiciones de la UCR.

"Ricardo Alfonsín, el tiempo termina justificando todas tus posiciones políticas. De confirmarse, como presidente de la Juventud Radical de Buenos Aires voy a pedir formalmente tu expulsión de la UCR. Basta de tergiversar con un apellido las posiciones de la UCR", escribió en su cuenta de Twitter.

RICARDO, FUERA DE LA UCR@RICALFONSIN El tiempo termina justificando todas tus posiciones políticas. De confirmarse, como presidente de la @JRBsAs voy a pedir formalmente tu expulsión de la @UCRNacional. Basta de tergiversar con un apellido las posiciones de la UCR. pic.twitter.com/VaripUcTlc — Martin Borrazas (@MartinBorrazas) February 4, 2020

Alfonsín viene criticando hace tiempo el accionar de la conducción de la UCR y señala públicamente que desde su alianza con el PRO en Gualeguaychú se dejaron de lado los históricos lineamientos partidarios para darle curso a los intereses electorales del macrismo. Sin embargo, ahora podrían echarlo por asumir el cargo de embajador designado por Alberto Fernández.

El motivo está ligado a la relación que el referente consolidó con el presidente durante los últimos meses, quien este martes en su gira por Europa le confirmó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y al Rey Felipe VI que Alfonsín estará a cargo de la sede diplomática en Madrid.

En tanto, el presidente de la UCR, el ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo, evitó incrementar el conflicto pero advirtió que aceptar el cargo "es una decisión personal (de Alfonsín) y nada tiene que ver el radicalismo en ello".

El cargo de Ricardo Alfonsin como embajador en España es una decisión personal y nada tiene que ver el radicalismo en ello. — Alfredo Cornejo (@DifusionCornejo) February 4, 2020

No sería la primera vez que un dirigente radical es expulsado de la UCR por alejarse de la posición formal que adopta el partido. El ex vicepresidente Julio Cobos fue "expulsado de por vida" por compartir la fórmula presidencial con Cristina Kirchner. Sin embargo, la sanción duró poco. Tras el salto de popularidad que significó su voto "no positivo", los radicales volvieron a aceptarlo en sus filas y el mendocino hoy integra la bancada de la UCR en el Senado.