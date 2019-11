Tremendo cruce en las redes entre Sandra Pitta y la periodista que la entrevistó

A raíz de las controvertidas declaraciones de Sandra Pitta en Radio Con Vos, la científica salió a criticar a la periodista que le realizó la nota y ambas se pelearon en las redes sociales.

La investigadora había asegurado que tuvo una buena entrevista y la trataron bien, sin embargo, luego de que Ana Vainman asegurara que uno debe ser cuidadoso con las declaraciones que da, cargó contra la conductora: "Escuchenla justificando que uno se debe "cuidar" cuando habla. Ese síndrome de Estocolmo se puede ver ameo".

"La señora Pitta vino al programa #nodejesparamañana en y se fue diciendo que la habíamos tratado muy bien. Luego la atacaron por cosas que ella dijo y se la agarró conmigo sin arrobarme. Más incoherente (y cobarde) no se consigue. Y sostengo lo que dije:uno no siempre dice todo lo que piensa. Cualquier persona inteligente y que persigue un objetivo mide qué dice y cuándo. Quien no lo admite es hipócrita y quien no lo hace es, cuando menos, temerario.Eso no significa callar injusticias ni tolerar atropellos", expresó la periodista.

Pero me trataron muy bien. La entrevista fue interesante. — Sandra Pitta (@spitta1969) November 5, 2019

"Ella tuvo un discurso errático y falto de argumentos. No pudo explicar a qué le tenía miedo y finalmente se refirió a la última dictadura como "proceso" y "gobierno militar". Y aún así se la trató con respeto. Ella a nosotros no", protestó.

La señora @spitta1969 vino al programa #nodejesparamañana en @radioconvos899 y se fue diciendo que la habíamos tratado muy bien (ver foto). Luego la atacaron por cosas que ella dijo y se la agarró conmigo sin arrobarme. Más incoherente (y cobarde) no se consigue. (sigue) pic.twitter.com/0ntLKjuBDG — Ana Vainman💚 (@anavainman) November 6, 2019

"Y la barbaridad la dijiste vos. Que como periodista te "tenías que cuidar". Son de quinta. Bueno, vean el lado bueno. Y ni siquiera sabía que lo tenías. Arrobé al programa. No te persigas tanto Ana. No sos tan importante. Por un día, esa radio y ese programa van a ser conocidos. No me agradezcan nada. Fue un placer", le contestó Pitta.

Ella tuvo un discurso errático y falto de argumentos. No pudo explicar a qué le tenía miedo y finalmente se refirió a la última dictadura como "proceso" y "gobierno militar". Y aún así se la trató con respeto. Ella a nosotros no. — Ana Vainman💚 (@anavainman) November 6, 2019