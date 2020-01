Tras el ataque de Irán, Donald Trump aseguró que "todo está bien"

Frente a los ataques de Teherán este miércoles contra dos bases iraquíes en las que están estacionados efectivos militares estadounidenses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se comunicó a través de sus redes sociales. Además de aclarar que "todo está bien", aseguró que harán un comunicado oficial este miércoles.

Tal como lo confirmaron la Casa Blanca y el propio ejército iraní, horas atrás al menos trece misiles impactaron contra la base aérea de Al Asad, en Irak.

"¡Todo está bien! Misiles fueron lanzados desde Irán contra dos bases militares situadas en Irak", afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Y continuó: "De momento está en curso la evaluación de las víctimas y los daños. ¡Hasta aquí, todo bien! ¡Tenemos el Ejército más poderoso y mejor equipado del mundo!".

En tanto, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica sostuvieron que los miembros de su Fuerza Aérea dispararon contra la base de Al Asad y que se trató de un acto de "venganza" en respuesta al "cobarde asesinato" del general Qassem Soleimani, considerado como la segunda persona más poderosa de Irán y asesinado por orden de Trump en un ataque aéreo el 3 de enero.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.