Todos los mayoristas porteños y el 80% de comercios del país no cumplieron los precios máximos

En los primeros días del aislamiento obligatorio, el relevamiento hecho entre la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior reveló que todos los supermercados mayoristas de la ciudad de Buenos Aires y 8 de cada 10 comercios controlados en el resto del país no cumplieron con los precios máximos de los 2.000 productos establecidos por el Gobierno ante la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus.

La cuestión de los precios es un tema reiterado en cada una de las apariciones del presidente Alberto Fernández. “Que no se abusen de la gente. Estamos en una situación límite y no puede pasar que eso siga ocurriendo”, dijo al anunciar que se fijarían precios máximos para 2.000 productos de la canasta básica. El miércoles el presidente afirmó: “Si es necesario vamos a cerrar los negocios que aumentan los precios". Al otro día ya tenía los datos de estos incumplimientos, en su gran mayoría subsanados, pero que revelan una tendencia de un sector fundamental para sacar provecho económico de esta crisis. La intención es clara: son expertos en remarcar, no pueden alegar que no llegaron a hacerlo hacia abajo.

El control del cumplimiento de los precios máximos lo realiza un operativo conjunto de AFIP y la Secretaría de Comercio Interior. Según informaron desde AFIP, en 9 días realizaron 1.605 controles en supermercados, farmacias, autoservicios, fábricas y mayoristas. Y el resultado fue, parafraseando al presidente Fernández, que se encontraron con “la Argentina de los vivos”

Los númerosde la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior son de ayer, último dato disponible, y dicen: “se fiscalizaron en la Ciudad de Buenos Aires 30 supermercados mayoristas de distintas cadenas. El relevamiento arrojó que el 100% de los establecimientos estaba en infracción y todos procedieron a rectificar los precios conforme precios máximos de referencia. En el resto del país se realizaron 157 controles: 8 de cada 10 comercios presentaron infracciones por superar precios máximos de referencia. En todos los casos retrotrajeron los precios al 6 de marzo”.

“Desde que los inspectores salieron a la calle se realizaron 8 clausuras preventivas: 1 supermercado mayorista, 3 comercios de cercanía y 4 farmacias. Ya se corrigieron más de 1000 precios en góndola”, informaron desde la AFIP. La clausura preventiva ocurre cuando hay negativa de bajar los precios. “Clausurar comercios no es el objetivo pero en algunos casos la intransigencia de las empresas para modificar los precios obligan a hacerlo -explicaron desde la AFIP- Cuando se llega a ese punto se intenta garantizar que no se afecte a las y los consumidores. Las clausuras son temporales ya que a en el corto plazo (hasta 4 horas) los inspectores regresan para verificar la corrección de precios”.

El listado de precios máximos está disponible en la web, provincia por provincia, en incluye todo lo que integra la canasta básica de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza. Surgen de dos resoluciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, que comanda Matias Kulfas, y puntualmente de la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español.

La primera resolución fue la 86/2020, con fecha 11 de marzo, el día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de coronavirus. Esa resolución estableció que debía retrotraerse el precio del alcohol en gel a los valores del 15 de febrero. A norma también intimó “a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos, habilitadas a comercializar en el territorio nacional, a incrementar la producción de tales bienes hasta el máximo de su capacidad instalada”. Ya existe una investigación contra Farmacity por acumular alcohol en gel en un depósito en lugar de ponerlo a la venta. La empresa vinculada a Mario Quintana, hombre de la mesa chica de Mauricio Macri, tenía en stock 9.000 unidades de alcohol en gel en un depósito en el barrio Chacarita.

La segunda es la 100/2020, con fecha 19 de marzo, que estableció precios máximos por 30 días con posibilidad de prórroga si es necesario. La norma estableció que los precios en hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios y supermercados mayoristas debían volver a los que estaban vigentes el 6 de marzo. En los fundamentos la la secretaria de Comercio Interior Español informó: “se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; dichos aumentos, por parte empresas de diversa capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción (…) este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública”. Al igual que con el alcohol en gel, se intimó a las empresas a maximizar la producción.