Adiós River: un jugador dejó la pretemporada y se fue a Europa

Un jugador de River Plate abandonó la pretemporada en Uruguay para viajar a Europa y sumarse a las filas de un equipo de la Primera división de España. Como el entrenador Marcelo Gallardo no lo iba a tener en cuenta, el futbolista prefirió buscar nuevos horizontes y encontró otro lugar con la camiseta de Getafe, que se encuentra 12° en LaLiga después de 19 fechas disputadas.

El protagonista es nada menos que Sebastián Boselli, el defensor uruguayo de 22 años que no pudo tener continuidad con los colores del "Millonario" como central ni como lateral derecho. Luego del exitoso préstamo en Estudiantes de La Plata, el campeón del mundo Sub 20 con la "Celeste" regresó a Núñez, pero nuevamente no logró tener rodaje con el "Muñeco" en el banco de los suplentes.

El poco recambio de River en la defensa, ya sin Boselli

Boselli será una opción menos para River en la zaga, posición en la que cuenta con Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Germán Pezzella que volverá de la lesión, Paulo Díaz y la alternativa de retrasar a Juan Carlos Portillo a la última línea. Sin embargo, con el bahiense aún fuera de las canchas y la posibilidad de que el chileno también se marche, la "Banda" se vería obligado a salir a contratar a otro central si se va el ex San Lorenzo.

Boselli jamás tuvo continuidad en River.

De esta manera, "Seba" se fue de la concentración en su país natal antes del choque con Millonarios de Colombia, con victoria por 1-0, para recalar en uno de los torneos más competitivos de Europa. La institución presidida por Stéfano Di Carlo le vendería el 50% del pase a Getafe en alrededor de 1.250.000 euros. Por lo tanto, el joven defensor dejó la concentración con el plantel profesional del "Millonario" incluso antes de viajar al predio Solanas de Punta del Este, donde el cuadro argentino completará la pretemporada de cara al último amistoso: el sábado 17 de enero a las 22 horas de Argentina, ante el gigante local Peñarol en Maldonado.

Acompañado por su padre, quien además es su representante, Boselli voló desde Montevideo hacia España para firmar su contrato por tres o cuatro temporadas. River le había pagado cerca de 3.8 millones de dólares a Defensor Sporting por el 70% de su ficha en el 2023, por lo que perdió bastante dinero por este jugador. Aunque se analizó incluirlo en la posible operación por Jhohan Romaña, el colombiano de San Lorenzo, finalmente se fue al Viejo Continente.

Los números de Boselli en River