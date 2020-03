En medio de la pandemia por el coronavirus, las medidas de prevención son extremas y siempre es importante recalcar que las licencias no se dieron para habilitar un tiempo vacacional. En esta coyuntura, se vivió un momento realmente tenso al aire de TN: escracharon a una persona manejando a Mar del Plata, con barbijo puesto y asegurando que recién había llegado en avión desde el exterior.

Sometido a los controles de la Policía, la notera del canal televisivo le consultó al ciudadano por qué llevaba cubierta su boca más allá de no ser obligatorio en caso de no tener síntomas. "Vengo con barbijo porque bajé del avión de Ezeiza y soy criterioso. Venía así en el avión, no es obligación. Venía de México", aseguró el conductor.

Finalmente, este hombre alegó que se encontraba manejando hacia la ciudad balnearia ya que tiene domicilio allí y sería en ese lugar donde realizaría la cuarentena correspondiente. En el estudio de TN, los conductores se mostraron alarmados ante esta situación.