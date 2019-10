Susana Trimarco sobre la trata: "En estos 4 años no pudimos trabajar, me dejaron sola"

La titular de la fundación María de los Ángeles -Susana Trimarco- afirmó que durante los últimos cuatro años tuvo que luchar contra la trata de personas sin ayuda del Estado. Además afirmó que fue maltratada, perseguida por una causa judicial y que intentaron que hable mal de Néstor y Cristina Kirchner.

En declaraciones a el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, la madre de Marita Verón sostuvo que "en estos 4 años no pudimos trabajar como se debe, me dejaron sola” y agregó: El mal trato que me dieron en estos años fue muy duro. Me inventaron que tuve pedido de detención, malversación de fondos, porque tuve un vínculo con Cristina y Néstor”.

“Como no lograron que yo hable mal de Néstor y Cristina me atacaron”, agregó.

Trimarco aseguró que “la trata de personas va pegado con el tráfico de drogas, que mueve muchísimo dinero, y luchar contra esa gente no es nada fácil”. “La trata de personas no es posible sin la complicidad del poder político, judicial y policial”, explicó.

Acerca del encuentro con Santiago Cafiero, parte del equipo de gestión de Alberto Fernández, Trimarco contó: "Me dijo que estaba muy impresionado con todo lo que construimos en la fundación” y “Me parece fabuloso la creación de un Ministerio de la Mujer”.

Ante el panorama político, Trimarco adelantó que se reunirá con Alberto Fernández la semana próxima y opinó que el presidente electo “tiene una mirada humana, de justicia social, y ponemos las esperanzas para que esto cambie”.