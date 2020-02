Superfinal de la Copa Libertadores: la chicana del 'Pity' Martínez a los hinchas de Boca en Fox Sports

Pasó más de un año, pero la Superfinal de la Copa Libertadores no deja de ser motivo para que los identificados con River se burlen de los hinchas de Boca. Así lo hizo Gonzalo 'Pity' Martínez en medio de una entrevista al recordar su gol en esa final.

El actual jugador de Atlanta United brindó una nota a 90 Minutos de Fútbol, que se emite por Fox Sports, y dejó al pasar una chicana por la histórica definición de la Copa Libertadores. Claro, nadie se olvida de su corrida con el arco vacío para cerrar el 3 a 1 final de aquella noche en Madrid y él la utilizó como cargada.

"EN RIVER ME TOCÓ HACER LOS GOLES MÁS FÁCILES: UNO DE PENAL Y OTRO SIN ARQUERO"#90MinutosFOX - El Pity Martínez recordó los tantos ante Gremio y Boca en la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/mPt8O5lQsu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 26, 2020

Ante una pregunta del periodista Federico Bulos, 'Pity' respondió entre risas: "En River, gracias a Dios, me tocaron hacer los más fáciles, los goles más difíciles se lo dejamos a Juanfer, al Oso. Yo tuve que hacer un gol de penal y el otro sin el arquero".

También sorprendió la reacción de los periodistas en el piso, que no dudaron en reírse. Lo cierto es que más allá del nivel de dificultad o no que tuvieron los goles del ex Huracán, su nombre quedó inscrito en una final histórica.