Superclásico: Daniel Angelici rompió el silencio y apuntó contra el VAR por el penal a favor de River

El presidente de Boca, Daniel Angelici, rompió el silencio tras la derrota del 'Xeneize' ante River por Copa Libertadores y criticó el uso del VAR.

"El hincha de Boca cree que el VAR se usa solo para River. Es la creencia qué hay", afirmó Angelici en declaraciones a Radio La Red luego de la polémica por el penal cobrado a river mediante la tecnología. El mandamás 'Xeneize' se sumó a las quejas de los hinchas que reclaman por el primer gol 'Millonario', pese a que la infracción estuvo bien cobrada.

"El penal te cambia el partido. Desde el lugar que estaba me pareció que (Carlos) Izquierdoz había llegado primero y no lo vi a (Emmanuel) Mas. Es una herramienta que vino a ayudar y debería ser mucho mas ágil, si no va a crear muchos mas problemas que soluciones", criticó.

El dirigente, que dejará la conducción del club a fin de año, señaló que "habrá que acostumbrarse a este VAR, con el que a veces uno siente que favorece a algunos equipos". Por último, concluyó: "Ahora no se mira solamente a los árbitros, preocupan más los que están mirando. A veces parece que enfocan de un angulo y muestra si fue o no penal. Lo grave es que cuando ven la pantalla estacionan algo que lo ven ellos solos".