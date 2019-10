Sol Pérez enfurecida contra la medida de Patricia Bullrich para pedir DNI en la calle

Sol Pérez criticó la medida de Patricia Bullrich de pedir DNI a los ciudadanos en la calle y se enfureció con el hombre que pidió cárcel para el joven vendedor ambulante que fue detenido.

Después de que la diputada nacional Victoria Donda interviniera en un procedimiento de "control poblacional" que realizaba la Policía de la Ciudad a un chico de 18 años vestido con ropa deportiva que vendía pañuelos descartables, la panelista cruzó al aire a un señor cuyo hijo había sido víctima de robo a manos del muchacho.

MÁS INFO Donda enfrentó a policías que realizaban un "control poblacional"

Con ánimos de criminalizar al joven que demoraron por no llevar el documento, varios de los periodistas participantes de Involucrados apoyaron el procedimiento.

Un hombre cuyo hijo fue víctima de robo por parte de ese joven afirmó: "si me piden documento no me molesta en absoluto porque tengo la cola limpia, al que le molesta es porque tiene la colita manchada".

Por su lado, Pérez se refirió a la falta de oportunidades laborales que genera este gobierno, como a la discriminación de clase que promueven este tipo de controles.

"No pasa por si te molesta o no, el problema es que a vos no te lo van a pedir (al DNI). Hay gente a la que le apuntan con el dedo desde que nace como si fuera chorra y no le dan una posibilidad. Hay gente que te dice 'yo por el barrio en donde vivo no me van a dar un trabajo nunca en la vida', por ahí pasa", sostuvo furiosa.

Y continuó: "Yo laburé toda mi vida, me levanto a las 5 y media de la mañana y laburo todo el día, ¿qué tiene que ver? ¿Por lo que me pasa a mi no voy a mirar lo que le pasa al resto? Eso es ser egoista, yo miro también al que vive en una villa y no tiene ninguna posibilidad. ¿Vos fuiste a hablar con esa gente?"