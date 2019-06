Sol Pérez dejó mal parados a los Involucrados que hablaron mal de Dady Brieva

Los conductores de Involucrados quedaron muy enojados con los dichos de Dady Brieva y Juan Grabois respecto a sus dichos sobre los ladrones y "el oficio del chorro", como lo definió el humorista. Débora Plager condenó las frases y la "justificación de la violencia" y aseguró que, "bajo extorsión", el dirigente político va a barrios ricos a reclamarles lo que ellos no tienen. Sol Pérez no dudó un segundo y los dejó mal parados con una gran clase de conciencia social.

Grabois dijo que si en la época de crisis del 2001 hubiera tenido que salir a cartonear, está seguro que “hubiera salido a robar de caño”. y Brieva remarcó que ser "chorro" no es para cualquiera, "hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso".

En base a estas declaraciones, Plager argumentó: "Vvivimos en una sociedad que no puede justificar la violencia, bajo ningún punto de vista. Todos los días hacemos notas con madres que lloran a sus hijos de barrios muy humildes. Hay gente que sale todos los días con el barro a trabajar y no piensan en salir de caño".

La conductora remarcó que "gente como Grabois que van a barrios ricos, con pancartas y carteles, a pedirle a la gente que le fue mejor que le tiene que dar, bajo presión y extorsión, a aquéllos que no tienen" y sostuvo: "La lucha de clase y estas antinomias nos llevaron a mucha violencia, ya vivimos los 70. Este mensaje no puede pasar más".

Sol Pérez no dudó un segundo y salió a responder esos comentarios: "Es un poco negar la responsabilidad que tenemos como sociedad. También hay madres que lloran a sus hijos que son chorros, como en el caso del nene de 8 años que fue a una joyería con un chumbo. Ese pibe no eligió".

Frente a este argumento sólido, otro de los panelistas del programa de América Tv intentó manifestar lo contrario: "Uno ve en la Capital gente que sale a empujar los carros y de reojo ven pibes chorros, narcos, que le van mucho mejor pero miran para adelante y siguen con su oficio humilde. No creo que porque Dady y Juan Grabois digan que robar está bien... lo están justificando".

La modelo retrucó con fuerza esta postura: "Si le suben las cosas, por más que el pibe salga con el carro va a llegar un momento en que no tiene para comer. El pibe de 8 años, ¿te pensás que no quería ir al colegio a jugar?". Pérez argumentó que "hay gente que está fuera del sistema de verdad. Entonces es hacer la vista gorda, decir 'yo tengo el bolsillo lleno', esos son algunos casos".

Por eso, pidió "ir a los barrios donde las madres salen a trabajar todo el día, los pibes no pueden ir al colegio, están en la calle todo el día porque no tienen alguien que los controle" y resaltó que la madre del nene de 8 años que salió a robar "pidió ayuda al sistema" y se cuestionó: "¿Qué va a hacer?, tiene que salir a laburar, violaron al pibe en el colegio, lo metieron en la droga, no se preguntó '¿voy a jugar a la pelota o voy con un chumbo a la joyería?'. No eligió".