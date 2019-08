Salta: una niña necesita un remedio que cuesta $124 mil para vivir

Fátima Alejandra Paz, mamá de Mía, lanzó un pedido de ayuda desesperado: necesita un medicamento que cuesta $123 mil la caja y precisa cuatro para empezar.

A los tres años a Mía Valentina le diagnosticaron principio de leucemia púrpura trombocitopenica refractaria severa inmune. Desde eso momento la vida de la familia que reside en la localidad de Metán y tuvo que trasladarse a Salta Capital y después, tras quedarse sin respuestas, en Capital Federal.

"Hace meses que peleamos por una medicación que se llama Revolade 50 mg Eltrombopag, que es la esperanza que tiene mi niña de curarse. No ha respondido bien a otro tratamiento y por eso ahora van por esta opción. No tenemos obra social, por eso hicimos la gestión en el área de Asistencia Médica del Gobierno de la Provincia y nos dijeron que todos los fondos que había eran para las campañas de salud. Nos mandaron a gestionar en las oficinas del Gobierno nacional de la calle Santiago del Estero 157 de la ciudad de Salta; y ahí nos dijeron que no estaba la droga en el vademecum así que ellos no la cubrían y no hay otra droga similar. Nos mandaron a la Provincia de nuevo. Al ver este ir y venir, la doctora de mi hijita nos derivó al hospital Gutiérrez de Buenos Aires, ya que la chiquita empeoró su cuadro con alto riesgo de hemorragia cerebral", detalló Fátima al diario El Tribuno.

Y agregó: "En el hospital Gutiérrez tampoco me dan la droga porque dicen que le corresponde a la Provincia de Salta proveerla. El mayor problema es el alto costo de la droga: 123 mil pesos la caja y necesita dos cajas por mes y en principio serían dos meses de tratamiento, o sea 4 cajas".

LEA MÁS Brancatelli: "Muchos periodistas vendieron una realidad ficticia"

Son imprescindibles 492 mil pesos para darle una oportunidad a Mía de seguir viviendo.

Consta el certificado expedido por la médica Mariana Castrillón del hospital Gutiérrez que dice: "Paciente por púrpura trombocitopénica crónica con mala respuesta al tratamiento convencional. Actualmente se le indicó tratamiento de segunda línea Eltrombopag, el cual debe recibir de forma urgente".

Mía extraña mucho a su hermano y a su papá. "Anímicamente está muy mal y eso no la ayuda", dijo la doctora. "Tampoco nadie le puede costear el viaje al papá hasta Buenos Aires, la Municipalidad de Metán ya nos ayudó bastante y ahora quedó en responder por el pasaje de mi marido", dijo Fátima, y acotó: "Con esto que nos pasa, no me quedó otra que hacer un llamado a la solidaridad a todos los salteños. En Metán, que es un pueblo chico, la gente nos está ayudando mucho, pero hay pobreza y no llegamos a comprar el medicamento Revolade 50 mg Eltrombopag".

Dónde ayudar

Para ayudar, el celular de Fátima es 3876 581561. La caja de ahorro del Banco Macro N´ 4-1070951691055-1 está a nombre de Fátima Alejandra Paz, CUIL 27-37721295-4. El CBU: 28 50107 54009 51691 05518.