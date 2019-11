Ricardo Echegaray fue absuelto en una causa iniciada por Alfonso Prat Gay

El Tribunal Oral Federal N 4 confirmó la absolución de Ricardo Echegaray en un juicio por una supuesta “falsa denuncia” que había iniciado el exministro de Hacienda del macrismo Alfonso Prat Gay, en una causa en la que se lo investigaba, junto a otros 4.040 contribuyentes, por no declarar cuentas cuentas en Suiza.

La causa por evasión se inició en 2014. En ese entonces, la AFIP denunció a esa cantidad de personas y empresas por no declarar cuentas radicadas en HSBC Private Bank, con sede en Ginebra. Fue una de las pesquisas más importantes de la historia de nuestro país con montos superiores a los $3.000 millones de dólares. Con el cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, la investigación se paralizó.

Incluso el entonces titular de la AFIP, Echegaray, informó que el HSBC Argentina tenía una cuenta “oculta” para operar con datos de clientes argentinos, entre los que se encontraban “personalidades de renombre”. Dentro de las precisiones que se informaron, se explicó que la filial de nuestro país ofrecía a sus clientes “estructuras off shore” para fugar divisas del país evadiendo impuestos a la AFIP.

Además de los más de cuatro mil argentinos involucrados, se descubrió que eran más de 100.000 las personas que tenían cuentas ocultas en la filial de Ginebra. Esta información se conoció a través Hervé Falciani, un empleado de HSBC en Suiza que trabajaba en el área de tecnologías de la información, que hackeó la base de datos de los clientes en 2007 y luego huyó a Francia.

La Argentina, a partir del acuerdo de información tributaria que mantenía con Francia, fue que recibió la llamada “lista Falciani” con los nombres de los 4.040 contribuyentes nacionales que tenían cuentas en ese entidad bancaria. En base a esa información, la AFIP realizó denuncias penales tanto a los titulares como a sus apoderados y representantes.

Con el cambio de Gobierno, Mauricio Macri designó como Ministro de Economía y Finanzas a Alfonso Prat Gay, quien denunció a Echegaray acusándolo de haber realizado una “falsa denuncia” en su contra.

A mediados de ese mismo año, el juez federal Claudio Bonadío procesó al extitular de la AFIP por presunta falsa denuncia y violación de secreto fiscal. Ésto frenó la causa y Echegaray debió renunciar al frente de la AGN tras la presión mediática.

Meses más tarde, la Sala I de la Cámara Federal revocó el procesamiento de Bonadio al advertir que no existió "ningún delito penal" por haber utilizado la información enviada a la AFIP para la radicación de una denuncia que, "no está de más destacar, aún se encuentra en trámite registrando la convocatoria a una gran cantidad de personas" a declaración indagatoria.

O sea, para la Cámara, usar "información remitida por Francia para elaborar la denuncia presentada en el fuero penal económico" estaba contemplado dentro de las excepciones a la obligación de guardar secreto, por lo cual no hubo delito.

Los abogados de Echegaray adelantaron que Prat Gay, además, deberá comparecer ante la Justicia por el delito de abuso de autoridad al momento que se desempeñó como ministro de Economía e hizo todo lo posible para desviar el rumbo del "escándalo HSBC".

En este marco, el extitular de la AFIP aseguró: "Yo doy por terminada esta parte del proceso de persecución política que fue instrumentado a través del sistema judicial, donde se dinamitó el Estado de Derecho a partir de la asunción del nuevo gobierno".

Además, remarcó: "Esta persecución judicial logró su doble objetivo, por un lado sacarme de la Auditoría General de la Nación, es decir, el organismo encargado de controlar al gobierno que me abrió esta causa, y por otro lado tenemos al sistema pirata financiero off shore que estaba muy interesado en que no se siga la investigación de la red que nosotros desde la gestión denunciamos con las cuentas del HSBC"