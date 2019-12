Reunión cumbre entre Cristina Kirchner y Gabriela Michetti: los motivos del encuentro

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner concurrirá este miércoles al Senado para mantener una reunión con el bloque del Frente de Todos y tiene previsto un encuentro con la presidenta saliente de la Cámara, Gabriela Michetti, para dar las puntadas finales de la transición que se llevará a cabo el próximo martes 10 de diciembre.

A menos de una semana de asumir como presidenta del Senado, la ex jefa de Estado se encontrará con Michetti alrededor de las 17:00, según deslizaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas, en medio de las conversaciones que sus colaboradores mantienen desde hace semanas con las autoridades salientes. Tanto la ex senadora Virginia García como el futuro secretario Parlamentario Marcelo Fuentes (cuyo mandato como senador del Frente para la Victoria vence el 10 de diciembre) trabajaron en las últimas semanas a pedido de la ex mandataria en la transición entre la administración actual y la próxima.

Si bien no dejaron trascender detalles sobre la reunión, la actual senadora nacional y la vicepresidenta le darían con este encuentro cara a cara un cierre al traspaso en la administración del Senado. Pero antes, a las 15:00, la ex mandataria dará el primer paso de la que será su conducción en la Cámara alta, al encabezar un encuentro con la futura bancada oficialista, en la que confluirán los senadores de los ex bloques Frente para la Victoria y Justicialista. Se prevé que en ese primer cónclave la vicepresidenta electa converse con los senadores sobre los nombres que tiene en mente para encabezar las comisiones más importantes de la Cámara Alta, algunas de las cuales podrían empezar a funcionar inmediatamente después del 10 de diciembre.

Entre las más importantes están la de Presupuesto y Hacienda, la de Acuerdos (que trata la designación de jueces, fiscales, diplomáticos y ascensos militares) y la de Asuntos Constitucionales. La comisión de Presupuesto y Hacienda podría ser encabezada por el cordobés Carlos Caserio, ex jefe del Bloque Justicialista que sonó como posible ministro de Transporte. Para la Comisión de Acuerdos trascendió el nombre de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, mientras que para la de Asuntos Constitucionales el de la santafesina María de los Ángeles Sacnun, ambas del grupo de legisladores más leales a la vicepresidenta electa.