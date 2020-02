Renunció Marcos Galperín en Mercado Libre

Uno de los empresarios más ricos del país, Marcos Galperín, renunció a Mercado Libre. Se trata del cuarto hombre más millonario de Argentina, con una fortuna que alcanza los 1.600 millones de dólares en su haber.

Según confirmaron fuentes de la empresa a El Destape, Galperín dejó de ser el presidente del directorio en Argentina, que ahora pasó a manos de un brasileño. El cargo será ocupado por Stelleo Passos Tolda. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de ayer.

ML by El Destape on Scribd

"Sigue siendo CEO de la empresa", confirmaron desde Mercado Libre a este portal. Se trata de una reestructuración de las sociedades. Así, Galperín pasa a ser CEO de la empresa a nivel global y deja esa posición en la filial argentina.

Desde ML se encargaron de dejar en claro que es un cambio estratégico. Lo toman como un "ascenso" de Galperín, porque consideran que los "mercados grandes" son Mexico y Brasil y Argentina se encuentra en medio de una fuerte crisis. Así y todo, no descartan de que detrás de esta decisión haya motivaciones políticas.

Es que Galperín fue uno de los empresarios favoritos del exmandatario Mauricio Macri. Se ha encargado públicamente el ahora expresidente de Mercado Libre de destacar la gestión de Cambiemos durante cuatro años. De hecho su hermano, Nicolás Galperín, director de ML, fue un importante aportante de la campaña de Juntos por el Cambio.

La decisión de Galperín ya fue comunicada internamente a inversores locales y extranjeros con un comunicado donde confirma la noticia, según pudo saber El Destape. Este empresario es el cuarto argentino más rico del país, con US$ 1.600 millones, detrás de Paolo Rocca (US$ 4.100 millones) y Alejandro Bulgheroni (US$ 3.100 millones), Alberto Roemmers (US$ 3.000 millones). Galperín comparte posición con Eduardo Eurnekian y Gregorio Pérez Companc, de acuerdo al ranking Forbes de 2019.