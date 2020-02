Reapareció Fernando Niembro. Y, en diálogo con Clarín, defendió a Mauricio Macri de las críticas recibidas en los últimos días. Claro, las mismas aludieron a su designación como presidente de la Fundación FIFA.

El periodista deportivo de 72 años, quien en 2015 renunció a su candidatura como diputado de Cambiemos por un grave hecho de corrupción, disparó contra aquellos dirigentes que cuestionan al ex Jefe de Estado.

"Los dirigentes argentinos deberían preocuparse por no convivir con los violentos, no generar déficits alarmantes en sus clubes y no pedirle a los jugadores que entreguen partidos, como acaba de denunciar (Néstor) Ortigoza", enfatizó Niembro, quien este lunes 3 de febrero arrancará un nuevo ciclo en Radio Rivadavia al frente de La Oral Deportiva.

"La FIFA es un organismo cuestionado que toma decisiones siempre cuestionables desde los tiempos que la conducía Julio Grondona. No se caracteriza por su democracia ni interés social. Es un ente que persigue un fin económico, se jactan de sus balances millonarios, y viven muy alejados de los fines sociales. La fundación fue una salida por el cuestionamiento planteado ante los escándalos", agregó el protagonista, también cuestionando al organismo presidido por Gianni Infantino.