Rafael Bielsa: “Cristina y Alberto son un matrimonio político que se casó por segunda vez”

El ex Canciller kirchnerista Rafael Bielsa desestimó las chicanas de que “Cristina va a manejar a Alberto” si llegan a asumir la presidencia y valoró la figura del precandidato a presidente del Frente De Todos.

En diálogo con Habrá Consecuencias por El Destape Radio, el ex funcionario advirtió que “Cristina va a manejar a Alberto es un chiste viejo. Son un matrimonio político que se casó por segunda vez, ya trabajaron juntos muchas veces” e indicó: “Cuando Cristina anunció la candidatura de Alberto me sorprendí como todo el mundo, pero como movida táctica me pareció súper inteligente”.

Afirmó, asimismo, que “ahora que está el panorama político más claro estoy más ansioso porque todo empeoró y si nos toca gobernar será muy difícil” y sostuvo que "lo que creció en este armado es el antiperonismo. El campo popular hizo un esfuerzo para expandir los límites muy importante”.

“Hacen falta 2 para bailar el tango. Para el peronismo, la fuerza de seducción del poder es la Coca Sarli a los 20 años”, graficó Bielsa y manifestó que después del armado de listas “siempre quedan heridos, pero lo importante es el criterio que prevalece, y en el armado de listas del Frente de Todos hubo un esfuerzo para ampliar el perímetro pero en la práctica prevaleció lo endogámico”.

Y aseveró: “No sé si es posible unir a los argentinos, pero me gusta la propuesta de Alberto de no venganza.