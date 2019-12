Quién es Allan Bogado, el espía que reveló la operación de Marcos Peña contra Cristina Kirchner

El ex espía de la SIDE Allan Bogado volvió a retumbar en la vida pública: tras ser parte de la fuerte denuncia del fiscal de la UFI AMIA Alberto Nisman en 2015 ahora reveló que el jefe de Gabinete Marcos Peña le entregó en la Quinta de Olivos un guión para dar ante Claudio Bonadio y lograr encarcelar a Cristina Kirchner.

Su nombre completo es Ramón Allan Bogado y si bien primero lo negó luego reconoció que era una espía "inórganico" de la ex SIDE, cuestiones que suceden cuando los fondos de la agencia de Inteligencia son reservados. Este espía fue imputado por Alberto Nisman en la denuncia por encubrimiento contra la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros por supuesto encubrimiento del atentado en la mutual judía.

Luego de figurar en la denuncia de enero de 2015 (días antes de que aparezca Nisman muerto en su departamento de Puerto Madero), Bogado recién rompió el silencio 8 meses después. Allí, en una entrevista en Perfil, se dio a conocer su cara. Y él reconoció ser un “agente inorgánico” de la exsecretaría de Inteligencia (SI), y sugirió que fue Jaime Stiuso quien hizo regresar al fiscal de manera intempestiva, desde Europa.

En esa nota, Bogado admitió que se infiltró en la comunidad islámica que reside en Argentina, y asumió que tiene pasaportes de Paraguay, Uruguay y Chile. Sobre la denuncia de Nisman, Bogado ese septiembre de 2015 aseguró: “Yo sabía que Nisman iba a hacer esa denuncia desde 2011. Porque necesitaban encubrirse ellos dos: Nisman y Jaime. No tenían nada, no hacían un chot*, choreaban todos los días…”, afirmó.

¿Por qué no lo detuvieron por la denuncia de Nisman? Bogado lo explicó hace días en C5N en una nueva entrevista. "En su momento un alto dirigente de Cambiemos muy amigo mío me dice que se va a reabrir la causa y el objetivo era meter presa a Cristina Kirchner, Zannini, Parrilli, (el ex subdirector de Inteligencia, Martín) Mena. La primera etapa eran las detenciones de funcionarios de menor nivel como D´Elía, Esteche y Khalil. Me dice ´hay una forma, yo te puedo contactar con gente del Gobierno que te podrían facilitar tu situación judicial, dependiendo de las declaraciones que vayas a dar´", sostuvo.

Por la denuncia de Nisman, Bogado fue el único que no quedó preso con prisión preventiva de un grupo que fue acusado por Nisman de haber conspirado en contra de la Argentina y a favor de Irán. Los dirigentes Luis D´Elía y Fernando Esteche fueron detenidos al igual que el comerciante Yussuf Khalil. El ex espía sostuvo que no fue preso por haber cumplido con el guión que les dio Marcos Peña.

Hace 4 años, Bogado se desligó del caso de la muerte de Nisman y contó en Perfil por qué, según él, "se hizo mal". "Nisman es un hombre con muchas relaciones, tenía muchas minas y que se yo, eso es 'argentinada'. Tiene muchas relaciones con distintas personas. Yo tengo que 'hacer una cama' con vos y tenés mucha relaciones. Primero quiero saber quiénes son tus contactos, quién es el que vos te encontrás en el día, con quién vos te peleaste, con quien hacés negocios. Toda esa gente por ejemplo va a una peluquería obviamente a cortarse el pelo. Y te espían ahí. De todas tus relaciones, de todo. Un día te voy a matar a tu casa. Te tiro. No te voy a pegar un tiro. Te tiro de un piso 13º para abajo. ¿Qué lesión va a haber si las lesiones son de la caída? Te tiro para abajo y todos esos ADN que recolecté durante ese tiempo... se hacen se llaman preventivo, existen, están. ADN de todos. Así trabajamos de todos", explicó.