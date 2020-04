PROCREAR: cruce entre Nación y Ciudad por el predio Estación Buenos Aires

A pesar de que la línea PROCREAR fue relanzada y funciona aún en medio de la cuarentena, el gobierno nacional y el gobierno porteño intercambiaron fuego cruzado por el desarrollo del programa en el predio de la Estación Buenos Aires, ubicado en los barrios porteños de Barracas y Parque Patricios.

El complejo de 2396 departamentos forma parte de la línea de Desarrollos Urbanísticos que ofrece el esquema de acceso a la vivienda que ideó el kirchnerismo en 2012. En febrero de 2019, la gestión de Mauricio Macri dividió el control del otorgamiento de unidades habitacionales entre Nación y Ciudad exclusivamente para este proyecto.

Según lo dispuesto por el convenio firmado el 15 de febrero del año pasado, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) debe llevar a cabo los procesos de inscripción, selección y preasignación de "los interesados en adquirir las viviendas".

Por su parte, Nación se ocupa de la adjudicación, escrituración y entrega de la vivienda, y el Banco Hipotecario figura como fiduciario. El acuerdo es completado por el Banco Ciudad, que es la entidad responsable de otorgar los créditos UVA de hasta 30 años y a una tasa preferencial para los seleccionados.

La polémica surgió a partir de un informe sobre el estado de situación de los trámites del programa. Allí, el IVC sostuvo que "la asignación de turnos y evaluación de carpetas se suspendieron por solicitud del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat quienes se encuentran realizando un análisis de los convenios suscriptos oportunamente antes de continuar con los trámites correspondientes. Por lo tanto y al no depender de este organismo no hay fecha cierta de su reanudación".

En Nación no parece haber caído bien y emitieron comunicado a modo de respuesta. El subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini, remarcó: "Se ha hecho y hace todo lo que depende de nosotros para lograr la continuidad de los procesos y la finalización de las obras”.

"En el año 2019 el expresidente Mauricio Macri suscribió un nuevo convenio con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad. A partir de ese momento, toda la operatoria de adjudicación y entrega de viviendas pasó a directamente a la órbita de ambas instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quitándole injerencia al Banco Hipotecario y al Gobierno Nacional", recalcó el documento.

En ese sentido, desde la cartera que conduce María Eugenia Bielsa puntualizaron: “Cuando asumimos nos encontramos que más de 800 viviendas del Desarrollo Urbanístico estaban inexplicablemente paralizadas desde el mes de mayo, por lo que dispusimos inmediatamente el reinicio de obra y le solicitamos al Gobierno de la Ciudad que agilizara los trámites de adjudicación”. Aún quedan 1.971 casos pendientes para que sus adjudicatarios puedan habitar su nuevo hogar.

Según pudo saber este medio, en el Ministerio enfatizaron sobre la idea de la corresponsabilidad del parate. "Si ellos no nos pasan a personas seleccionadas no tenemos que entregar. Ahora no tenemos nada pendiente", expresó una fuente directa del gobierno nacional.

Desde la Ciudad tomaron con "sorpresa" el comunicado que llegó desde Nación e hicieron hincapié en que el IVC sólo se ocupa del proceso primigenio del programa, que tiene que ver con la selección de los inscriptos y el otorgamiento del crédito. Respecto a la continuación del proceso, señalaron que "Nación se ocupa del tema adjudicaciones y el resto de los pasos correspondientes".

En diálogo con El Destape, desde el IVC remarcaron: "Cumplimos con los compromisos conveniados con los beneficiarios del programa hasta febrero del 2020. En ese mismo momento, el Banco Hipotecario ordenó frenar el proceso de adjudicaciones de viviendas". Concretamente, la fecha de suspensión fue el pasado 10 de marzo, aunque se desconocen los motivos.

De hecho, la propia Bielsa, y el presidente del IVC, Juan Maquieyra, encabezaron un acto de entrega de 26 llaves pertenecientes a Estación Buenos Aires el 14 de febrero, un mes antes al inicio de la cuarentena.

Aún así, en Ciudad reconocieron que a mitad del año pasado, el proceso de adjudicaciones se vio interrumpido por la gestión anterior en "el ámbito nacional" (Mauricio Macri), pero no por responsabilidad de la administración que lidera Horacio Rodríguez Larreta.

Producto del aislamiento social obligatorio, gran parte de los pasos necesarios para adquirir una vivienda se ven impedidos por el hecho de requerir actos presenciales. Este es otro factor a tener en cuenta en la paralización del proyecto.

El predio de la Estación Buenos Aires consta de un terreno de 18 hectáreas ubicado en el límite de Parque Patricios y Barracas, entre las calles Amancio Alcorta, Miravé, Lavardén y Luna. Se trata del Desarrollo Urbanístico más grande del país.

El mismo comenzó a ejecutarse en 2013, luego de la cesión de tierras nacionales y el financiamiento del Estado a través del Banco Hipotecario.