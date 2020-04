Por el coronavirus, el PAMI extremará cuidados en geriátricos

Los adultos mayores son los más vulnerables ante el Covid-19, sobre todos quienes viven en residencias de larga estadía, conocidas como geriátricos. Desde el Gobierno, con el comienzo de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, se tomaron recaudos para evitar que se propague el virus en esas instituciones y las medidas se extremarán en las próximas horas, actualización obligada por evolución de la enfermedad.

Mónica Roque, secretaria general de Derechos Humanos, Gerontologia comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, explicó a El Destape que "cualquier situación de institucionalización es un lugar de riesgo", ya que si se infecta uno, se infectan los convivientes. Por eso es necesario mantener extremos cuidados. Según el último censo, de 2010, en el país hay 3.500 residencias de larga estadía con 77.000 personas internadas, algo así como el 1,3% de la población mayor. En tanto, el PAMI tiene 567 instituciones, de las cuales 562 son contratadas y 5 propias, con 22.200 personas.

Hay varios protocolos que se implementan de forma simultánea y se perfeccionan con la evolución de la enfermedad. Las políticas adoptadas por el Gobierno nacional permitieron ganar tiempo para crearlos y capacitar al personal en la atención. Como contó este medio, los geriátricos fueron un foco importante en Estados Unidos y se registraron situaciones dramáticas en otros países, como España y Francia. Sin embargo, en nuestro país aún no hay muchos casos, aunque no se descarta que aumenten y gran parte de esta población termine afectada.

Para evitar que eso ocurra, se trabaja en un protocolo más estricto. Sumado a la prohibición de visitas, se estipulará que si una persona mayor sale de la residencia - por turnos médicos, trámites u otra razón de fuerza mayor -, será aislada durante 14 días porque el virus ya está circulando. En un primer momento, se autorizaban los ingresos con los consiguientes análisis y cuidados pero ahora sólo se reciben pacientes de segundo nivel, aquéllos que están en clínicas, sanatorios u hospitales con un estado de salud relativamente bueno y que pueden cumplir con el tratamiento o reposo en sus casas o residencias. El objetivo es liberar camas en los centros de salud ante posibles casos de Covid-19.

Esas personas no entrarán de forma directa a un geriátrico, sino que irán a centros de media estancia donde permanecerán los 14 días de cuarentena, aislados, tiempo en que se manifiesta el virus. Luego, podrán ir a las residencias. En esos espacios estarán acompañados por enfermeras y cuidadores - médicos no, porque si están graves son derivados a hospitales -. La tarea no es sencilla ya que necesitan acondicionar hoteles, clubes o canchas, por ejemplo, para transformarlos en hospitales comunitarios o de campaña, pero es difícil encontrar los espacios, sobre todo por problemas de accesibilidad: escaleras o falta de ascensores que permitan el traslado de sillas de ruedas, por ejemplo.

Pero no sólo se trata de detectar posibles casos y seguir el correspondiente tratamiento, también se trata de brindar todas las medidas de atención y contención en los geriátricos. Por eso se desarrollaron protocolos, se trabaja permanentemente con las residencias y se realizaron capacitaciones presenciales antes de la pandemia y virtuales después de ella. Entre los puntos centrales está el buen trato, porque "lo más fácil es encerrarlos en la habitación y que no salgan", pero no es la solución. Los tienen que cuidar sin maltratarlos, sostuvo Roque. Para ello, es necesario propiciar un clima clálido y alegre, no suspender actividades físicas, promover actividades de entretenimiento y reflexión.

Ayer, El Destape publicó el caso del geriátrico Libra, en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo no depende de PAMI aunque hay pacientes que son afiliados. Roque analizó lo ocurrido y advirtió que, a diferencia de lo que hicieron las autoridades de la institución, no se tendría que haber evacuado por completo el lugar y mucho menos cerrarlo.

Lo correcto hubiera sido enviar al primer caso confirmado - y posteriores dos - al sistema de salud para que quede en observación y con los cuidados correspondientes. Al resto de los internos, había que aislarlos. El procedimiento es sencillo y se tiene que respetar para evitar daños mayores. Ante una confirmación de Covid-19, la persona debe ser trasladada y quienes estaban en su misma habitación, aislados en ese lugar. El personal que los atendía, en tanto, deben quedarse en sus casas y al resto de los pacientes deben aplicarles los protocolos de cuidados extremos que ya son harto conocidos (higiene, desinfección).

Hasta el lunes, de 14 resultados de hisopado a pacientes de ese geriátrico, 14 dieron positivo y un hombre - el primero en presentar los síntomas - falleció, según informaron las autoridades a las familias. Desde la institución aseguraron a este medio que esperaban, con el lugar cerrado, la desinfección total para volver a abrir, pero Roque advirtió que esa tarea debe hacerse todos los días y no es para nada compleja, "es lavandina y agua".

Al cerrar el geriátrico, los adultos mayores no tendrán dónde ir. "Si no los pudiste reinsertar a la familia sin coronavirus, cómo los vas a reinsertar con coronavirus", reflexionó la funcionaria. Hay mucha "gerontofobia", esa necesidad a "sacarse de encima a los viejos". Por eso, pidió que "la sociedad y la familia cuide a las personas mayores, que sean solidarios" con ellos, porque la cuarentena para ese sector va a ser mucho más extensa que para el resto.

Lo ideal sería que el aislamiento se termine cuando la curva de contagios comience a bajar pero, advirtió "es aislamiento físico y no emocional". Así, "es importante que llamen a las personas, porque la soledad y depresión en personas mayores son previas al coronavirus", por lo que es importante llamar por teléfono, hacer videollamadas, contactarse y no sólo por un sentimiento de culpa en contexto de pandemia, sino siempre. Ésto también es cuidarlos.

Cuidados para personas mayores en geriátricos

En caso de que llegue un paquete al geriátrico, puede ser la compra del supermercado, hay que recibirlo y lavarse las manos. Al quitar el envoltorio, hay que descartarlo junto con la bolsa, lavarse las manos nuevamente y desinfectar todo producto que, por su material, lo permita. Esto se hace rociándolos con la solución de alcohol al 70% (7 partes de alcohol y 3 partes de agua) o con la solución de lavandina (lavandina al 10 %: 10 cm3 de lavandina en 1 litro de agua).

El personal, por su puesto, también deberá protegerse y proteger a los demás al ingresar lavándose las manos con agua y jabón, el ambo sólo se debe colocar en la residencia y no trasladarlo en la calle, lavar celular y anteojos, limpiar los zapatos en la puerta, dejar la ropa que no se necesite en un perchero, no usar colgantes o accesorios entre otros puntos que se detallan aquí.

Al ingresar al lugar de trabajo, el personal de seguridad tomará la fiebre, uno de los principales síntomas del virus. En caso de detectar un caso sospechoso, se colocará barbijo, se aislará del resto y se llamará al servicio de salud de emergencia. Si sólo presenta fiebre y no tiene ningún otro indicio, el profesional volverá a su casa y allí se comunicará con la obra social o el 107 en la Ciudad de Buenos Aires. Quienes no presenten síntomas, podrán entrar al geriátrico con la consiguiente higiene.

Además, se establecieron recomendaciones para pacientes con Alzheimer y a lo largo de la nota encontrarán los links que los llevarán a los protocolos y sugerencias correspondientes.