Pichetto renunció al Consejo de la Magistratura: ¿qué dice la carta que presentó?

Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri, presentó la renuncia al Consejo de la Magistratura, tras el escándalo que desató el paso al costado de la presidencia del bloque del PJ en el Senado.

Con una carta, lo hizo ante el presidente de esa institución: Ricardo Recondo. El Consejo es un lugar clave del Gobierno para operar contra los jueces que tienen causas que lo complican.

"Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia", le adelantó el legislador a Infobae.

Y agregó: "No pude hacerlo aún porque no hubo reunión de bloque, que fue el que me eligió. Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais".

El senador chubutense Mario Pais ya había sido integrante del Consejo. Asumió en agosto de 2017 con una polémica demora de una horas que permitió que el oficialismo tuviera por un breve lapso el número necesario para aprobar el juicio político del ex camarista Eduardo Freiler.

LA CARTA

Renuncia Dr Pichetto by gino on Scribd