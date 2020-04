Pese a la sugerencia del Gobierno, ya hay laboratorios que cobran hasta $4.000 un test de coronavirus

En Argentina ya hay laboratorios que cobran hasta 4 mil pesos un test de coronavirus. Si bien desde el Gobierno se desalienta a que suceda y para quienes cumplen con la definición de caso debe ser el análisis en forma gratuita, el sector privado de la salud ya hace su negocio. ¿Está prohibido o permitido?

El caso paradigmático sobre este tema es el de Laboratorios LACE de Córdoba, que se encontraba realizando análisis de COVID-19 pero el 18 de marzo el Gobierno le puso un freno por decisión del Ministerio de Salud. Ese día, la empresa comunicó que debió cancelar el procesamiento de pruebas por falta de provisión de reactivos, según la recomendación de la cartera de salud. Y a su vez, un informe de la ANMAT indicó que el Malbrán era el único laboratorio autorizado en el país para la utilización de los reactivos para detección del COVID-19.

Pero hace dos semanas todo cambió en Córdoba y el Gobierno provincial adquirió 80 mil equipos de reactivos para hacer test de detección del coronavirus Sars CoV-2, ya que se descentralizó el trabajo del Malbrán según disposición de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica y comenzó a realizarse en diferentes provincias del país.

“Hemos hablado con Nación y como desde allí tienen una capacidad de compra y de distribución limitada, nos ha dado libertad a cada provincia. Si conseguimos los reactivos, y están autorizados por ANMAT, los podemos hacer”, había asegurado el ministro de Salud de esa provincia, Diego Cardozo, en diálogo con La Voz. “Cada distrito busca poder adquirir los reactivos que sean de marca reconocida y aprobada por ANMAT. Los 30 mil que hemos adquirido y los 50 mil que vamos a sumar son distintos a los de Nación pero productos aprobados por ANMAT”, añadió. Todas las pruebas que realiza la Provincia –según informó Cardozo– son los test más confiables: los PCR; y no los denominados “test rápidos”, que dieron malos resultados en diversos países. Para la realización de esos test se usa el Laboratorio Central de la Provincia y se sumaron otros laboratorios privados que fueron convocados.

Pero según alertó a El Destape, en off, una fuente de Laboratorios LACE es que la empresa empezó hoy a realizar nuevamente test de COVID-19 y para ello hay que pagar. Este portal corroboró esa información a través del canal de WhatsApp del laboratorio y con llamadas al call center. Efectivamente cobran el test. ¿Cuánto? "Entre 3.000 y 4.000 pesos", respondió una de las empleadas de LACE.

En su canal de WhatsApp, LACE fue más discreto y trató de reservar la cifra a un llamado al siguiente día y a la espera de envío de documentación. "Por presupuestos de COVID-19 debe adjuntar foto del pedido médico, del carnet de obra social y de la ficha epidemiológica correspondiente", fue el mensaje en esa red de comunicación con el autor de esta nota.

"Una vez enviada dicha documentación, podremos proceder a informar el precio. El médico solicitante del estudio es quien debe evaluar el caso y si considera que cumple los parámetros, solicitar el estudio. Esta normativa responde a los lineamientos del Ministerio de Salud, quien exige que las determinaciones a realizar cumplan con la definición de caso sospechoso, debido a la escasez de recursos y la imposibilidad actual de realizar testeos masivos en el territorio nacional", amplía el mensaje de LACE en WhatsApp.

Este portal consultó a primerísimas fuentes del Gobierno y a uno de los infectólogos que forma parte de la mesa chica de asesores del presidente Alberto Fernández sobre este tema. ¿Es legal cobrar un test de coronavirus? ¿Está prohibido? ¿Hay alguna disposición o resolución sobre el tema? ¿Hay obligatoriedad sobre su gratuidad?

Gustavo Lopardo, uno de los profesionales de la salud que asesora al Gobierno, informó a El Destape: "No es obligatorio que sea gratuito. Pero para quienes cumplen definición de caso están disponibles en forma gratuita". Contundente. Este portal le consultó al laboratorio cordobés sobre este ítem. "Si cumplo con definición de caso, ¿pago igualmente? ¿es así?". LACE respondió sin vueltas: "Sí, así es".

Desde Jefatura de Gabinete confirmaron que definitivamente no hay una resolución al respecto. "Los tests en hospitales públicos y en cualquier laboratorio privado que use insumos provistos por el estado sí deberían ser gratuitos", informó en off una fuente con despacho en Casa Rosada.

Además, agregó: "Los privados que compren podrían facturarlos a las obras sociales. En todos los casos es recomendable que no se cobre al paciente. Nosotros desalentamos que se realicen test fuera de las recomendaciones nacionales". Y aclaran la excepción a la regla: "Lo que no está prohibido está permitido...".

La empresa LACE, que promociona los test desde su web, emitió el viernes este comunicado: "Con la reciente provisión de reactivos para detectar SARS-CoV2 (Covid-19) y afianzando nuestro compromiso tendiente a trabajar en la contención de esta pandemia, estamos nuevamente en condiciones de realizar el estudio. Coordinando acciones junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, asumimos la responsabilidad de cumplir con la notificación epidemiológica de manera inmediata, informando los resultados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, según lo establecen la Ley Nacional 15.465 y el Decreto 680/2020". Y además informa que "la obtención de muestra se realizará únicamente a través del servicio de laboratorio a domicilio".

¿SE COBRA EN OTROS PAÍSES DE SUDAMÉRICA?

En Brasil, la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS), que regula el sistema privado, tiene que pagar los exámenes de quienes tienen seguro médico y se consideran casos sospechosos. El Ministerio de Salud estableció los tres laboratorios de referencia para confirmar los casos.

En las instituciones estatales de Chile se realiza en forma gratuita pero en el sector de prepagas el Gobierno puso un límite por los precios elevados y estableció un máximo de 30 dólares por test.

En Ecuador, los test del Ministerio de Salud son gratuitos. Por la demora por sacar turno, ya hay laboratorios privados que lo hacen a un costo de entre 80 y 120 dólares, según pudo recoger esta información el diario BAE.

En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública realiza test gratuitos, pero también está el sector privado, que realiza pruebas a USD134 sumando el testeo más la toma de la muestra, según reportó el diario El País.

En Paraguay solo se habilitaron dos laboratorios privados, San Roque y Curie, y el costo del test es de alrededor de USD100. Mismo costo se paga en República Dominicana para quienes no esperan el test gratuito del Ministerio de Salud. En México también hay estudios para el coronavirus en laboratorios privados. ¿El precio? USD140 dólares, según los reportes de los medios locales.