Pepe Cibrián furioso: "Estoy muy enojado con este Gobierno"

Pepe Cibrián disparó furioso contra Mauricio Macri y aseguró que es un gobierno "no-humano" y que "no se conecta con la realidad".

El histórico productor de teatro reapareció tras su accidente de julio, en el que debió ser internado de urgencia tras sufrir una caída y golpearse fuertemente la cara.

Ahora, en el marco de la presentación de la gira que está realizando con La dama de las rosas, la obra teatral ambientada en el París de los años 20, volvió a la televisión y habló de la pobreza que hay en el país.

"Yo esto lo he vivido 700 veces y creo que ésta es una de las veces más duras", comenzó a decir en vivo por C5N.

En la misma línea, sostuvo que "hay gente que tiene hambre". "A la gente no le importa nada todo lo demás. El dólar ya subió 80 mil veces y en mi vida 60 veces, pero el señor que tiene una deuda UVA se tiene que suicidar. Conozco gente que tiene sueldos de $25 mil pesos y no sé dónde coño se van a meter los bancos todos los departamentos", afirmó.

"Yo creo que este Gobierno al cual voté, como voté a Cristina y a Menem, me parece que es un Gobierno no-humano, no se conecta con la realidad ni con la necesidad de la gente. A la gente no le preocupa la corrupción ni los asesinatos, le preocupa comer y poder mandar a su hijo a un colegio, se tienen que hacer cargo de todo esto", apuntó.

Y profundizó: "Me sentí defraudado por este Gobierno. No hay una sensibilidad social, no hay un trato humano a la gente".

Además, recordó la obra de la Ciudad de Buenos Aires, que transformó la Avenida Corrientes en una peatonal nocturna.

"No se puede inaugurar la calle Corrientes y para ese día sacar a todos los señores de la calle para no verlos, porque después vuelven. En vez de hacer esa Avenida Corrientes, que no sé para qué coño la hicieron, tendrían que haber dado plata para que los señores de la calle no estén en la calle", recalcó.

"Hace muchísimo que no se veía por eso estoy muy enojado con este Gobierno", finalizó.