Pelea, descontrol e intento de censura: qué pasó antes de la entrevista del "Pollo" Vignolo a Daniel Angelici

Daniel Angelici dejó varias declaraciones que cuestionaron la honestidad de Juan Román Riquelme. Y las mismas fueron lanzadas en Fox Sports Radio, ciclo conducido por Sebastián Vignolo. Justamente, el 'Pollo' es amigo del exjugador y es por eso que la tensión se notó a cada segundo de la entrevista protagonizada junto al presidente de Boca. De hecho, El Destape pudo confirmar que antes de salir al aire existió un cruce verbal entre ambos que provocó un ambiente molesto.

El presidente de Boca llegó enfadado al estudio de Fox. Ya tenía una razón en su cabeza para estar molesto: Vignolo no quería que esta entrevista se realice. Pero el 'Pollo' también contaba con un motivo: hace dos semanas, cuando Riquelme salió al cruce de Angelici (que en conferencia de prensa había afirmado que el ídolo pidió dinero), debió hacerlo en TNT Sports ya que habría sido censurado del programa de su amigo. Aparentemente, Angelici le habría pedido a las autoridades del canal que Román no vuelva a irrumpir en su señal televisiva.

Este suceso enfadó al conductor, quien enfureció en demasía y tuvo que acatar las órdenes de entrevistar a alguien que está en la vereda opuesta a la de su amigo. "Hacé periodismo, vos no estás en campaña. Si no, decilo", fueron las palabras del 'Tano', a lo que Vignolo contestó: "Yo no hago nada malo, si tenés algún problema lo discutimos afuera del estudio".

La realidad es que la entrevista salió y en el aire se pudo respirar tensión. Claro, a la amistad entre Riquelme y Vignolo debió sumarse esta revolucionada previa que se dio con las cámaras apagadas.