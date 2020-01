Paulo Coelho destruirá el libro que estaba escribiendo junto a Kobe Bryant

El reconocido escritor Paulo Coelho sorprendió a todos al hablar sobre la muerte Kobe Bryant y anunciar que estaba escribiendo un libro con él. "Fuiste más que un gran jugador, querido Kobe Bryant. Aprendí mucho interactuando contigo. Voy a borrar el borrador ahora mismo. Este libro perdió la razón de existir", afirmó el autor de "El alquimista" en su cuenta de Twitter, donde acompañó la noticia con una imagen de pantalla en la que se ve una conversación con el deportista en el que se refieren al libro en conjunto.

Coelho, que cuenta con más de 225 millones de libros vendidos en portugués y en otros 80 idiomas, reveló en sus redes sociales que estaba escribiendo un libro infantil con la figura deportiva estadounidense Kobe Bryant. El novelista contó al medio Associated Press, según la cadena estadounidense The ABC, que ambos comenzaron a discutir el proyecto en 2016, cuando Bryant se retiró después de una carrera de 20 años en la NBA.

