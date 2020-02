Patricia Bullrich reveló que estudia con Mauricio Macri cómo responder a las críticas por la gestión

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo que estudia con el ex jefe de Estado Mauricio Macri cómo responder a las críticas reiteradas que les hacen a su gestión. Como si se tratara de un guión de relato, la ex funcionaria sostuvo que hay que evaluar a fondo "cómo respondemos".

"Estuve con Macri anteayer. Estuvimos charlando largamente sobre la situación política, la organización del PRO y de Cambiemos. La situación que estamos viendo en la Argentina", contó Bullrich en una entrevista en el programa La Rosca que se emite por Todo Noticias (TN)

La ex ministra sostuvo que evaluaron como enfrentar al gobierno: "Hablamos de cómo movernos en la oposición, todos los temas que hacen a la organización tanto interna como de Cambiemos como a las posiciones que nosotros vamos dando todos los días a conocer respecto a lo que está sucediendo o a ciertas críticas que recibimos de manera continuada o seguida y cómo respondemos".

Acerca de la gestión del gobierno de Alberto Fernández que lleva poco más de dos meses, la funcionaria manifestó que tiene como tema central "la deuda externa" y cuestionó que en la Casa Rosada haya diversidad de posturas con respecto a algunos temas.

"Si una ministra nacional le dice en la cara al Presidente que hay presos políticos y la ministra no se va... El gabinete tiene que tener una coherencia. Quiere decir que hay dos cabezas manejando. El peronismo es como un panal que es la abeja reina y todos se prenden a ese panal y la organización es el poder, ahora parece que hubiera dos panales", atacó.