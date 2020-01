Patricia Bullrich opinó sobre la serie de Nisman realizada por Netflix

La ex ministra de Seguridad y dirigenta del Pro Patricia Bullrich cuestionó la serie documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman que estrenó la plataforma de streaming Netflix, aunque confesó que apenas vio dos capítulos.

La funcionaria más polémica del macrismo volvió a referirse a la muerte del fiscal de la causa AMIA tras cumplirse cinco años de su fallecimiento y apuntó contra la serie dirigida por Justin Webster. “Me pareció aburrida con testimonios muy largos”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

No obstante, Bullrich confesó que apenas vio "dos capitulos" del documental. Además, reveló que no quiso otorgar su testimonio porque durante la producción del mismo ella era ministra y no le pareció "correcto" participar.

En cuanto a la causa que investiga la muerte de Nisman, la ex ministra consideró: “Tuvimos dos primeros años en los que la causa tuvo muchos problemas y muchas fallas. Y el tiempo va borrando las pruebas. La actual acusación es de homicidio y toda la investigación esta en torno a esta hipótesis en la que esta trabajando la justicia. Su objetivo es saber quiénes son los responsables del homicidio”.