Patricia Bullrich atacó al gremio de pilotos por criticar la política aerocomecial de Macri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a las críticas al gremio de pilotos al considerar que "esa cosa de querer meter mensajes a la fuerza no va" y es algo propio "del kirchnerismo". Los trabajadores denunciaban la política aerocomercial de Cambiemos y que hay "empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias".

Durante una entrevista televisiva, la funcionaria nacional también cuestionó los comunicados contra el Gobierno que se leen durante vuelos comerciales y sostuvo que "los pasajeros no tienen por qué escuchar" esos reclamos contra la administración de Mauricio Macri. "Si me pasa eso me paro y les digo `me sacan ese mensaje ya´. La gente tiene que empezar a decir `no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto´", sostuvo Bullrich al respecto.

Para la integrante del Gabinete, ese tipo de prácticas "es algo ilegal, es propaganda total y absolutamente fuera de lugar" y relacionó estos hechos con la gestión kirchnerista. "Es como cuando te ponían en el avión el diario de ellos. Es como que vos sos una cabeza hueca y te meten el mensaje a la fuerza. Y eso es lo que no queremos más", señaló.

La polémica se generó a partir de una serie de videos que se difundieron en las redes sociales en los que se escucha a pilotos de Aerolíneas Argentinas informándoles a los pasajeros "sobre la situación" que vive el sector "como resultado de la actual política aerocomercial".

"Hay empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", explican los comandantes de abordo.

El secretario general del gremio, Pablo Biró, defendió esta práctica y aseguró que sus afiliados "van a seguir leyendo" estos comunicados, pese a las advertencias de la empresa estatal de posibles sanciones si continúan haciéndolo.