Novia de un rugbier acusado por el asesinato de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell: "Son muy tranquilos"

La novia de Lucas Pertossi, uno de los diez rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el pasado sábado 18 de enero en la ciudad balnearia de Villa Gesell, rompió el silencio y aseguró que "los chicos son tranquilos" y que "no tienen tiempo para meterse en problemas".

"Yo me siento muy triste por lo que pasó. No voy a hablar por lo que debe sentir la familia de Fernando", dijo la joven en diálogo con Canal Trece.

Y agregó: "A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos. Yo los conozco y son chicos de bien, estudian, trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas".

“Lo que pasó es una tragedia” Habla la novia de Lucas Pertossi pic.twitter.com/FvJu0m5MZx — Telenoche (@telenoche) January 30, 2020

Respecto a su pareja, señaló: "Lucas no es agresivo, él es un amor conmigo, no sé por qué dicen todas esas cosas. No dudo de nada porque yo sé cómo son los chicos, sé a quién tengo al lado mío y la verdad es que se dicen muchas cosas falsas".

A su vez, aseguró que Pertossi se siente "muy arrepentido": "Está muy mal porque la verdad que lo que pasó fue una tragedia. Me mantuve muy lejos de los medios y más allá de lo que me dicen sus papás, no tuve otra información", dijo. Los diez rugbiers permanecen alojados en la Unidad Penal de Dolores en una celda con camas cuchetas y un único baño, separada del resto de la población carcelaria.