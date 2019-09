Nazarena Vélez reveló que Mirtha Legrand quiso prestarle plata en su peor momento personal

Nazarena Vélez dio un sorpresivo detalle de su presencia en el programa de Mirtha Legrand, luego del fallecimiento de quien fue su pareja, Fabián Rodríguez, y sostuvo que la producción le pagó por su asistencia debido al mal momento económico que pasaba.

''Me da mucha ternura Mirtha, a mi particularmente Mirtha me genera mucho cariño porque fue una de las pocas personas que cuando murió Fabián, y yo me quedé literalmente en la calle, me ayudó, yo cobré para ir a lo de Mirtha’’, contó Nazarena, entrevistada por Pamela David.

La mediática aseguró que en ese momento la estaba pasando muy mal y no quería dar notas, pero accedió a ir a Almorzando con Mirtha Legrand porque esta agobiada por las deudas: ''Lo hice porque necesitaba la plata, a mi la producción me pagó para ir a ese primer programa después de que había fallecido Fabián’’.

Luego la actriz confesó que al término del programa Mirtha se acercó y además de decirle unas palabras de aliento le ofreció dinero: ''Mirtha me agarró sola y me dijo: 'A ninguno de mis nietos, ni a sus hijos les va a faltar nunca nada, te quiero prestar plata’; yo de verdad no tenía un peso, y ella sabía que la estaba pasando mal’’. Nazarena no aceptó el dinero que le ofreció, pero aclaró que fue un gesto que la conmovió.