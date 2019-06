Natalia Zaracho, cartonera de CTEP, le contestó a Pichetto por decir que "ojalá haya muchos 'Mercado Libre' y menos cartoneros"

Cuando en el Senado se discutió acerca de la ley de software, el senador Miguel Ángel Pichetto se metió en el cruce entre Juan Grabois y Marcos Galperín y dijo: "Ojalá haya muchos 'Mercado Libre' y menos cartoneros". Ahora, la cartonera Natalia Zaracho, de CTEP, le contestó: "Eso sólo puede decirlo alguien que tiene una casa calefaccionada, alguien que nunca se preguntó cómo hacer para darle de comer a sus hijos".



A través de un posteo en Facebook, señaló que "juntar cartón y plástico para venderlo es algo que no sólo me dio de comer a mi y a mis hijos, sino a decenas de miles de familas que viven de esta actividad en Buenos Aires". Asimismo, se refirió al reciente anuncio de que Miguel Ángel Pichetto es precandidato a vicepresidente en la fórmula con Mauricio Macri. "Por suerte no hay gente como usted, que decide ir de candidato a Vicepresidente de un millonario que nos hambrea cada día. Un tipo que nos mintió, junto con la gobernadora Vidal, prometiendo obras que nunca llegaron, que dijo que iba a haber "pobreza cero", apuntó.

Zaracho señaló que detrás de la frase de Pichetto se esconde la intención de que "los pobres desaparezcan o se jodan y que vengan las grandes empresas a hacer negocios, sin control del Estado, sin pagar impuestos".

Por último, afirmó: "Nosotros, los cartoneros y recicladores urbanos, inventamos este trabajo y lo hacemos cada día con mucha dignidad. Usted, que gana más de 150 mil pesos por mes, con todos los gastos pagos y privilegios que tiene, ¿puede decir lo mismo?"